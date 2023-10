Scan Global Logistics assinou acordo para aquisição da FLS em Portugal

Copenhague, 2 de outubro de 2023: A Scan Global Logistics não mostra sinais de desaceleração no ritmo de aquisições. A FLS, especialista em defesa e logística militar em Portugal, é a mais recente adição ao seu portfólio. Em apenas meio ano, a SGL adquiriu a Sand Road Cargo na Dinamarca, a ETS Transport and Logistics, a ETS Fulfillment na Alemanha e a Bellglobe na Suíça. A SGL afirma que espera mais aquisições nos próximos meses. Além disso, o transitário global enfatiza o seu compromisso com o crescimento orgânico com a recente abertura de novos escritórios na Roménia, Quénia, África do Sul e França. A estratégia dupla destaca o compromisso inabalável da SGL com a sua ambiciosa jornada de crescimento.

Expandindo as capacidades de logística de defesa

Em 2021, a SGL ganhou um contrato significativo de 7 anos com o Exército de Defesa Dinamarquês. O acordo abrange o transporte civil relacionado com missões internacionais, incluindo exercícios de defesa dinamarqueses e soluções de transporte para o Comando Ártico. Notavelmente, vários transportes para o Exército dos EUA e a NATO foram realizados com sucesso ao abrigo deste contrato.

A FLS possui acreditações nacionais e da NATO essenciais para o negócio da defesa e já trabalhou em estreita colaboração com equipas da SGL para executar com sucesso vários projectos regionais.

Thomas Lick, Vice-Presidente Executivo de Governo e Segurança da SGL afirma:

«A FLS desenvolveu fortes relações com o Ministério da Defesa português, está fortemente envolvida nas vendas militares estrangeiras dos EUA e desenvolveu soluções informáticas únicas, adaptadas às exigências específicas destes clientes. Combinado com nossas capacidades de transporte e centros globais de competência governamental e de defesa em todo o mundo, isso fortalecerá o suporte abrangente, a experiência e as soluções de valor agregado que oferecemos aos clientes do setor.

Ajustar-se à abordagem do cliente orientada para o propósito

Fundada em 2014, a FLS tem escritórios no Porto, dois em Lisboa e no Funchal, na Madeira. A empresa conta com uma abordagem empreendedora e voltada para o cliente e orientada para soluções, que se alinha perfeitamente com a cultura e os valores da SGL.

António Beirão, fundador e CEO da FLS, explica: “Estamos de acordo sobre o que é importante e compartilhamos uma abordagem comercial comum para construir relacionamentos próximos com os clientes, baseados na confiança, transparência e conhecimento do setor. Como resultado, a SGL está a criar um futuro melhor para os nossos valiosos clientes e funcionários. Estou ansioso para continuar a desenvolver esses relacionamentos fortes e fornecer aos nossos clientes as soluções que eles precisam e das quais se beneficiam”.

Oportunidades de expansão em África

Além da extensa rede da FLS em defesa e logística militar, possuem amplo conhecimento e conexões em África, particularmente em Angola, Cabo Verde e Moçambique. As actividades actuais da FLS darão um contributo valioso para o envolvimento da SGL na região e estabelecerão as bases para a expansão futura em África.

Lars Syberg, CEO EMEA Ex. Nórdicos na final do SGL:

«Completar a nossa presença na Península Ibérica e desenvolver a nossa forte posição em África é um passo importante na estratégia de cobertura global da SGL e na oferta alargada de clientes entre a Europa e o continente africano. Nós estamos observando Estamos ansiosos para trabalhar com a FLS e oferecer aos nossos clientes os benefícios de combinar nossas capacidades, redes e soluções.

A transação está sujeita à aprovação da Comissão da Concorrência portuguesa, sendo intenção das partes finalizar a aquisição logo após a recepção da aprovação.