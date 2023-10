JudoInsight – Notícias – Japão vence primeiro dia de ação em Portugal

O Japão mostrou as suas ambições hoje no primeiro dia do Campeonato do Mundo de Juniores em Odivelas. Com quatro medalhas de ouro, os leves recuperaram claramente terreno. Se alguém tivesse alguma dúvida sobre a profundidade dos japoneses no judô em todas as idades, essas dúvidas deveriam desaparecer após este dia de abertura.

O japonês Kano Miyagi conquistou o título mundial na final contra a judoca turca Cila Ersin. Miyagi, signo pouco confiável entre os judocas japoneses, não era um dos favoritos na manhã do torneio.

A final começou com um ritmo rápido de Sila Ersin, a mão esquerda empurrando com força sobre a cabeça de Miyagi, depois profundamente. O propósito de Miyagi era claro, controlar a manga para iniciar seu syo-nage, o que ela começou a fazer. Ela não precisou procurar mais oportunidades em Tachi-Vasa. Assim como todos os atletas japoneses, Miyagi já é muito poderoso no chão e quando o ippon-seoi-nage não funciona pode abrir oportunidades no ne-waza, o que aconteceu; Osai-Komi para Miyaki e Ipan. Isso deu ao Japão sua primeira medalha de ouro.

A Itália chegou a Portugal com uma equipa estável e talentosa e iniciou a colheita de medalhas com uma sólida medalha de bronze. É preciso dizer que competir contra o seu time não é fácil. Primeiro, na maioria das vezes você sabe exatamente o que ela vai fazer, e isso vale para ela.

Por outro lado, ganhar uma medalha de bronze mundial é uma coisa, e você não quer deixar isso acontecer com alguém com quem você treina regularmente. Ghiglione e Avanzato se neutralizaram completamente no tempo normal, com apenas Ghiglione tendo um shido em seu nome quando Golden iniciou o placar. Após três minutos de prorrogação, Giglione cobrou um segundo pênalti que a colocou sob mais pressão. Asia Avanzado conquistou o placar de ouro aos 7 minutos e acabou contra-atacando seu oponente para um waja-ari grátis e a medalha de bronze.

A segunda medalha de bronze foi decidida entre Konul Aliyeva (AZE) e Kristina Tudina (AIN), que esperavam terminar no degrau mais alto do pódio depois de destronar o número um do mundo, que foi criado sem levar em conta Kano Miyagi. Se a primeira disputa pela medalha de bronze foi longa, mas desta vez Christina Tutina estava decidida a lançar, fazendo um grande bolo para o claro Ipan. Christina Tudina conquistou a medalha de bronze hoje.

Türkiye é um país do judô, o que não precisa mais ser comprovado. Ao longo dos anos, os atletas turcos atuaram no cenário internacional sênior, no Tour Mundial de Judô, em Campeonatos Mundiais e nos Jogos Olímpicos. Apresentar o judoca à seleção principal é um trabalho de longo prazo. Este trabalho começa com os cadetes e juniores, talvez até antes, como Turquie bem entendeu.

Número um do mundo na categoria atual, daí a semente número um Merv Assak (TUR). Apesar da classificação, ela não conseguiu avançar além do segundo turno, derrotada por Kristina Dutina (AIN).