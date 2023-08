Kane é “muito impressionante”. Tuchel e seu camisa 9 ficaram exultantes após o primeiro gol do Bayern

Harry Kane foi substituído com uma cãibra muscular a nove minutos do final, mas também pode ter sofrido de enjôo do futebol, atordoado com as estatísticas de alta posse de bola do Bayern.

O domínio de 72 por cento dos campeões no barulhento Estádio Weser estava a um milhão de milhas de distância da simples ‘bola de sofrimento’ que o atacante de 30 anos teve de suportar sob o comando de José Mourinho, Nuno Espírito Santo e Antonio Conte nos últimos quatro anos . Obviamente, levou algum tempo para se acostumar.

Os olhos de Ken brilharam depois disso e falaram sobre o ritmo e a qualidade dos jogadores ao seu redor. Mas até o Werder Bremen se abrir para buscar o empate após o intervalo, o controle e o espaço que eles cederam aos adversários no meio-campo representaram seus próprios desafios para o capitão da Inglaterra.

Depois de encontrar uma marca registrada de Leroy Sane no início do jogo, Keane passou o resto do tempo lutando para ser encontrado por seus novos companheiros de equipe, com os anfitriões encurralados dentro de sua grande área.

Kane marca seu primeiro gol pelo clube (Christof Koepsel/Getty Images)

Quando o atacante foi contratado pelo menos 30 minutos antes da derrota por 3 a 0 para o RB Leipzig na Supercopa do último sábado, os alas Serge Gnabry e Sane trocaram as alas para seus lados naturais, com o objetivo de servir Kane. A manobra resultou em tantos cruzamentos apressados ​​infelizes de ângulos impossíveis, todos tentaram tanto. Na noite de sexta-feira, Thomas Tuchel recriou a formação tradicional do Bayern da última década com jogadores invertidos, forçando-os e seu novo recruta a se adaptarem.

Estou demorando. Punções, passes e execuções falharam em alinhar corretamente. A última bola não caiu como uma rebatida de linha em uma língua estrangeira. As coisas estavam um pouco bem, não completamente perdidas, mas diminuídas na tradução. Certamente não era o ‘time de Harry Kane’ ao qual o chefe do Manchester City, Pep Guardiola, se referiu há alguns anos. ainda não.

Harry Kane e Bayern de Munique, um verão excepcional…

Mas isso também não era grande coisa. Graças à assistência de Kane, o Bayern estava em alta e transbordando de autoconfiança que estranhamente esteve ausente de seu jogo durante a maior parte do ano. Seu posicionamento de tentativa e erro, muitas vezes no canal interno direito, não levou a muitas oportunidades de chute pessoal, mas ele efetivamente ancorou a linha de defesa do Werder e segurou bem a bola para permitir que o poderoso meio-campo de ataque brilhasse por toda parte. para ele. Até que ele abriu sua conta no segundo tempo, parecia que o jogador de € 100 milhões poderia ser balançado em sua estreia na liga pelo aprimorado Jamal Musiala ou pelo excelente Kingsley Coman, uma maravilha irreprimível de malandragem e dinamismo na esquerda.

“Eu sou o número 9, antes de mais nada,” Kane lembrou a um exército internacional de entrevistadores que perguntaram qual era a parte altruísta de seu jogo. Mas também dá para sentir a alegria e o conforto de saber que não terá que fazer tudo sozinho diante do gol desta equipe.

Após as farpas de Tuchel na semana passada – “É como se não tivéssemos treinado nada por quatro semanas” – o chefe do Bayern estava com um humor mais generoso desta vez, descartando gentilmente a noção de que Kane e a equipe não treinaram. . Sempre na mesma página. “Não tenho certeza se eles ainda precisam se encontrar”, disse o homem de 49 anos. “Tivemos uma grande mistura de posse de bola e reviravoltas rápidas, com boas soluções no meio-campo. Harry é bom lá. Ele é muito forte na bola. Ele dá profundidade sendo o ponto focal na frente. E ele sempre faz um impacto na defesa, mantendo-os ocupados.” Com seu movimento ágil. Ele é muito inteligente em tudo que faz e incrivelmente preciso.”

Tuchel ficou encantado com sua nova contratação (Christina Pahnke – sampics/Corbis via Getty Images)

Tuchel gostou particularmente do “primeiro toque limpo e calmo” de Kane para o segundo gol do Bayern, que efetivamente eliminou os corredores irregulares em dois terços do segundo tempo. Pela primeira vez, Kane teve espaço para correr direto pelo meio após uma grande interação entre Alphonso Davies e Koeman venceu o Werder com um hat-trick e o goleiro Jiri Pavlenka não teve chance. Senti um contra-ataque, mas não foi. O Bayern tentará criar mais dessas jogadas rápidas de ataque para colocar Kane no gol nas próximas semanas.

O ajuste tático levará mais tempo – adversários mais fortes que o Werder, que estão tentando lutar contra o rebaixamento de acordo com as evidências de sexta-feira, ainda estão por vir. Mas, se acreditarmos na longa e hiperbólica conversa de Tuchel sobre seu novo atacante, Kane realmente tem uma influência menos visível, mas descomunal, em um time que na temporada passada precisava não apenas de gols, mas também de inspiração e liderança. “A forma como ele treina, a forma como entra em campo… é muito pé no chão, irradia alegria nos treinos e tem muita qualidade”, disse Tuchel. “Ele é impressionante. Ele fará com que todos os jogadores ao seu redor sejam melhores, recebendo muita atenção para si mesmo. Foi um começo muito bom.”

É difícil argumentar contra isso depois de uma vitória por 4 a 0 (um segundo Sané e um gol brilhante de Matthijs Tal completaram o placar). Mais importante ainda, colocou o resto da liga em alerta. Assim que ele e o Bayern estiverem realmente em sintonia, seu domínio poderá atingir novos patamares.

(Foto principal: Marvin Ebo Gengor – GES Sportfoto / Getty Images)