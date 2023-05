Sydney Sweeney em Glen Powell Rom-com, novo filme ‘Reality’ – Variedades

Getty Images

Não coloque Sydney Sweeney em uma caixa – e não a julgue por seu disfarce. A primeira é uma lição que ela ensinou aos diretores de elenco de Hollywood, e a segunda é o que ela aprendeu em seu último papel como ex-especialista em inteligência em Reality Winner.

Em 2017, Weiner foi presa por oficiais do FBI que apareceram em sua casa para investigar seu papel no manuseio incorreto de informações classificadas. Sweeney interpreta um detetive no novo filme da HBO; O diálogo do filme foi tirado diretamente de uma transcrição da conversa tensa de Weiner com o FBI no dia de sua prisão.

“Depois que ela encontrou a realidade e a conheceu, ela estava realmente falando o que pensava”, diz Sweeney sobre interpretar Weiner. “Então, o que quer que ela estivesse dizendo no roteiro, ela estava sentindo e pensando sobre isso. Consegui encontrar todas as diferentes camadas por baixo. Gostei muito.”

Primeiro, a roteirista e diretora Tina Sutter apresentou Sweeney a Weiner e os dois começaram a enviar mensagens de texto e, eventualmente, a conversar por vídeo. “Nós aumentamos o zoom por algumas horas. Ela foi gentil o suficiente para me deixar fazer um monte de perguntas sobre a vida e conhecê-la, aprender sobre seus relacionamentos e sua família e sua experiência com o interrogatório do FBI”, diz Sweeney. “Ela tem senso de humor! Uma vez que eu a conheci, voltei e reli o roteiro, e pensei, ‘Oh, eu vejo o humor aqui.'”

Sweeney ficou entusiasmado com o fato de o filme “humanizar uma experiência que se tornou profundamente politizada” e não escolheu um lado. “Foi uma experiência nova e emocionante para mim”, diz ela. “Estamos realmente mostrando um momento na vida de uma mulher. É realmente o que acontece, literalmente.”

Além disso, deu ao ator – mais conhecido por interpretar a desequilibrada Cassie Howard em “Euphoria” e a adolescente mimada Olivia Mosbacher em “The White Lotus” – uma chance de fazer algo totalmente novo. Aos 25 anos, ela se sente feliz por finalmente ser eclética, focada em projetos que a desafiam e que são diferentes de tudo o que ela já fez. Por sua vez, ela diz: “Eu choquei as pessoas com as escolhas que fiz com meus personagens”.

Mas nem sempre foi fácil.

“Sempre há pessoas que me veem como Cassie ou como Olivia. Eles me enviam mensagens de texto que se parecem com isso. São por elas que tenho que lutar e geralmente as que quero são diferentes, como ‘realidade’ . Eu tive que fazer um teste para isso. Eu tive que me colocar lá fora.” em fita e enviar meu teste como todos os outros,” ela explica. Foi o mesmo para ‘White Lotus’. Eles não acharam que eu era um bom candidato para ‘White Lotus’, porque eu fiz Euphoria. Então eu me coloquei na fita, fiz o teste para ‘White Lotus’ como todo mundo e consegui uma chamada de volta como qualquer outra pessoa. Posso conseguir papéis semelhantes aos que desempenhei, mas os papéis diferentes, aqueles que surpreendem as pessoas que faço, são aqueles pelos quais geralmente tenho que lutar.

Em seguida, ela vai estrelar ao lado de Glen Powell em “Anyone But You”, de Will Gluck, marcando a primeira vez de Sweeney lidando com uma comédia romântica.

“Foi muito divertido, honestamente. Estávamos rindo todos os dias e o elenco e a equipe eram apenas um grupo muito legal de pessoas, e todos nos demos bem. Parecia um acampamento de verão. Foi uma ótima pausa de tudo o mais que eu tenho feito”, diz ela. “Foi a primeira vez que fiz algo assim. Então, definitivamente gostei. E posso estar procurando por mais.”

Ela também retornará para a terceira temporada de “Euphoria”. Mesmo que tenha passado mais de um ano desde o fim da segunda temporada, ela ainda não viu nenhum cenário para o que está por vir. Embora o atraso possa ser estendido devido à greve dos roteiristas, o criador Sam Levinson também está trabalhando em seu próximo programa, Idol.

“Eu só espero poder continuar a me desafiar como atriz e ir a lugares loucos com isso, porque ela é uma personagem tão louca e extremamente sexy e é muito divertido de interpretar”, diz ela sobre Cassie. “O que quer que Sam decida que quer fazer com ela, estou totalmente interessado em vê-lo. Estou animado.”

“Reality” estreia na HBO em 29 de maio às 19h PT / 22h ET e estará disponível para transmissão no Maxx.