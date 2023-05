Vencedores, resultados ao vivo, reações e destaques

AEW voltou para a cidade onde tudo começou no domingo com seu pay-per-view anual Double or Nothing, encabeçado por MJF defendendo o título mundial contra “Jungle Boy” Jack Perry, Darby Allin e Sammy Guevara em um show de quatro vias para os pilares das startups.

Essa partida foi encerrada por um card que também representou o ponto culminante da rivalidade entre The Elite e Blackpool Combat Club, uma batalha real de 21 jogadores pelo Campeonato Internacional e títulos femininos para obter vitórias em partidas disputadas.

Evento principal da AEW anunciado anteriormente:

AEW World Championship 4-Way Match: Darby Allen vs. “Jungle Boy” Jack Berry vs. Sammy Guevara vs. MJF (C)

Anarchy in the Arena: The Elite (Kenny Omega, The Young Bucks e “Hangman” Adam Page) vs. Blackpool Fight Club (Jon Moxley, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli e Wheeler Utah)

AEW Women’s World Championship Match: Jamie Hayter (C) vs. Toni Storm

AEW World Tag Team Championship Match: FTR(c) vs. Jeff Jarrett & Jay Lethal (Mark Briscoe como Árbitro Convidado Especial)

21 homens blackjack battle royal para o AEW International Championship apresentando Orange Cassidy, Jay White, Ricky Starks, Keith Lee, Swerve Strickland, Brian Cage, Juice Robinson, Pinta Zero Meadow, Dustin Rhodes, Rey Phoenix, Cape Sabian, Butcher, Blade e Bandido Kommander, Big Bill, Lee Moriarty, Ari Daivari, Tony Nese, Chuck Taylor, Trent Beretta

Ladder Match pelo TNT Championship: Wardlow (c) vs. Christian Cage

TBS Championship Match: Taya Valkyrie vs. Jade Cargill (c)

Defesa do AEW World Trios Championship por The House of Black

Jogo sem Sanções: Adam Cole vs. Chris Jericho

Compre: The Hardy Boys e Hook vs. Ethan Page e os Gunns

Cláusula: Se ele perder o calcanhar, os Hardys ganham o contrato de Ethan Page.

Mesmo os sempre presentes Hardys não conseguiram compensar uma história fria e uma partida que não tinha muito interesse real.

Matt e Jeff Hardy marcaram o pop como as primeiras grandes estrelas na arena, mas foi difícil convencer a multidão a investir na emoção desta partida de abertura, pois eles se uniram ao FTW Champion Hawk para derrotar “All Ego” Ethan Page e os Gunns .

Paige conquistou o direito de se envolver em algo melhor, mais coeso e mais importante do que este programa preliminar, e descobriu-se que ele era claramente o melhor manipulador nesta partida, apesar da presença dos irmãos do Hall of Fame.

No entanto, a condição deste desanima muitos de acreditar que o que o espera depois de um duplo ou nada será muito melhor, infelizmente.

um resultado

The Hardyz e Hawk derrotaram Big e The Jones

grau

c

Os momentos mais importantes

Excalibur e Taz se juntaram a Jim Ross no ringue quando a mesa de comentários foi colocada lá pela primeira vez em um grande pay-per-view da AEW.

Jeff Hardy explodiu na partida, resultando na primeira reação real da competição longe das portas.

Hardy escorregou ao tentar Whisper in the Wind, mas a equipe de comentários fez um ótimo trabalho em mascará-lo como resultado de um ano afastado. Boa cobertura de Excalibur, Taz e JR.

Redrum Page juntou Redrum para marcar a vitória.

Participantes: Chuck Taylor, Trent Beretta, Ari Daivari, Tony Nese, Lee Moriarty, Big Bill, Commander, Kip Sabian, The Butcher, The Blade, “Switchblade” Jay White, “Rock Hard” Joss Robinson, Dustin Rhodes, Keith Lee, “Absolute” Ricky Starks, Penta El Zero Meadow, Ray Fenix, Bandido, Swerve Strickland, Brian “The Machine” Cage e Orange Cassidy

“Freshly Squeezed” Orange Cassidy passou meses liderando o Double or Nothing vencendo vitória após vitória, derrotando todos os desafiantes por seu AEW International Championship. Enfrentando 20 adversários diferentes na abertura de domingo, o Rei da Preguiça mais uma vez saiu vitorioso, superando Swerve Strickland para garantir que seu reinado continuasse.

Havia algumas coisas para gostar no Blackjack Battle Royal, como reservar Big Bill como um monstro gigante e esperar que Strickland entrasse no ringue até tarde, mas esta foi uma batalha real onde muita coisa aconteceu sem nenhum efeito duradouro.

A vitória de Cassidy pelo menos faz sentido, mas levanta a questão: o que vem a seguir para Freshly Squeezed?

Tony Khan e a equipe criativa da AEW têm um plano de longo prazo ou estão contentes em deixar Cassidy continuar sua seqüência de vitórias antes de conseguir uma nova estrela para tirar o título dele? Talvez haja uma abordagem de “esperar para ver” pela qual a empresa busca um vencedor adequado.

Seja qual for o caso, isso pelo menos atraiu os fãs para o show e está firmemente atrás de Cassidy, apesar do recorde de reservas e derrotas que “John Scenide” teria cinco anos antes.

um resultado

Cassidy manteve

grau

c +

Os momentos mais importantes