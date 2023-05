Maquiador de A Pequena Sereia diz que reação é ‘ridícula’

Foto: Don Arnold/WireImage

A maquiadora que ajudou Melissa McCarthy a se transformar em Ursula tÉ a pequena sereia A edição live-action respondeu às críticas de que o trabalho deveria ter ido para um artista gay. Em maio, o Walt Disney Studios postou os bastidores vídeo de King fazendo a maquiagem de McCarthy para o papel no Twitter. O feedback tem sido amplamente negativo. “Dissemos que Ursula foi inspirada por uma drag queen, e não nos referimos a alguém que fazia isso há apenas 3 meses.” livros Drag queen Sierra La Puerta. corrida de arrancada Concorrente Kerry Colby adicionado“,”[This is] Definitivamente, é por isso que devemos contratar artistas gays promissores com um pulso do presente e muitas vezes uma visão para o futuro.” No filme de animação original de 1989, o design de Ursula foi obviamente inspirado na Drag Queen Divine.

King respondeu à reação em uma entrevista com de dentrochamando-o de “ridículo” e alegando que o visual final de Ursula no filme live-action não foi baseado em performances de drag. Sobre a crítica de que um esquisito deveria ter sido nomeado em seu lugar, King disse: “Acho isso muito ofensivo. Por que não posso fazer um bom trabalho como maquiador gay?” t rebaixar as pessoas por não serem quem elas querem ser.” “Um maquiador ou designer de maquiagem pode criar maquiagem e não precisa se apegar à natureza do que está fazendo”, concluiu King.