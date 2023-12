Sunak enfrenta um forte confronto parlamentar britânico sobre o plano de asilo em Ruanda

O Parlamento está programado para votar por volta das 19h GMT

Partido de Sunak dividido sobre legislação de emergência

Os rebeldes querem que sejam banidas contestações legais ao plano do Ruanda

LONDRES (Reuters) – O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, enfrentará o maior teste parlamentar de seu mandato nesta terça-feira, quando os legisladores votarem seu plano divisivo de enviar requerentes de asilo para viver em Ruanda.

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu no mês passado que o Ruanda era um local inseguro para enviar pessoas que chegavam em pequenos barcos à costa sul de Inglaterra e que a política violava o direito britânico e internacional.

Em resposta, Sunak concordou com um novo tratado com o Ruanda e introduziu legislação de emergência para substituir a legislação nacional e internacional em matéria de direitos humanos.

A medida dividiu profundamente o seu partido, alienando os moderados, que temem que o Reino Unido esteja a violar as suas obrigações em matéria de direitos humanos, e os políticos de direita, que afirmam que a medida não vai mais longe.

Simon Clarke, um legislador conservador à direita do partido, disse à rádio BBC: “Acreditamos que a melhor solução aqui é pausarmos a legislação hoje e deveríamos voltar com um novo projeto de lei”.

O Partido Conservador, liderado por Sunak, está no poder há 13 anos e está cerca de 20 pontos atrás do Partido Trabalhista, da oposição, cerca de 20 pontos antes das eleições previstas para o próximo ano. grande parte de sua disciplina.

Os legisladores de direita, que não anunciaram se irão abster-se ou votar contra o projecto de lei, querem evitar que os requerentes de asilo tenham quaisquer meios legais para recorrer contra a deportação.

Michael Tomlinson, secretário de Estado responsável pela política de imigração ilegal, disse que isto não seria consistente com os valores britânicos.

“Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, não impedimos que os casos fossem levados a tribunal”, disse ele à rádio BBC.

Os governos de todo o mundo estão a debater-se com os níveis crescentes de imigração e alguns estão a seguir o plano britânico para ver se funciona. Os legisladores franceses rejeitaram um projeto de lei de imigração na noite passada, num golpe para o presidente Emmanuel Macron.

Voto decisivo

O primeiro-ministro Rishi Sunak fala durante uma conferência de imprensa na sala de reuniões de Downing Street, em Londres, Grã-Bretanha, em 7 de dezembro de 2023. James Manning/Pool via REUTERS Imagem/Arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

O Parlamento britânico está programado para realizar sua primeira votação sobre a lei na noite de terça-feira. Seriam necessários apenas cerca de 30 deputados conservadores para votar com os partidos da oposição para rejeitar o projeto.

Mesmo que seja aprovado, Sunak provavelmente enfrentará tentativas de endurecê-lo através de emendas em fases posteriores, bem como oposição na Câmara dos Lordes, a câmara alta não eleita.

A derrota seria um grande embaraço para Sunak, uma vez que nenhum governo perdeu uma votação nesta fase inicial do processo parlamentar desde 1986, e também enfraqueceria gravemente a sua autoridade sobre o seu partido.

Ele recebeu alguns legisladores da ala direita do partido para um café da manhã na terça-feira, em um último esforço para persuadi-los a apoiar o projeto, depois que mais legisladores centristas disseram que o apoiariam desde que a legislação não fosse ainda mais rígida.

Sunak é o quinto primeiro-ministro conservador da Grã-Bretanha em sete anos, depois que a votação para deixar a União Europeia levou à polarização política no país, levando a surtos recorrentes de instabilidade.

A batalha tem ecos dos confrontos parlamentares sobre a saída do Reino Unido da União Europeia entre 2017 e 2019, quando a primeira-ministra Theresa May sofreu repetidas derrotas na sequência de rebeliões de um grande número de políticos conservadores, o que acabou por levar à sua saída.

Sunak fez da interrupção da chegada de barcos uma de suas principais prioridades. Cerca de 29 mil requerentes de asilo chegaram este ano, uma queda de cerca de um terço em relação ao ano passado.

A grande maioria dos imigrantes entra legalmente por outros meios. Mas a visão de pequenos barcos insufláveis ​​a atravessar o Canal da Mancha continua a ser um símbolo altamente visível do fracasso do governo em controlar as fronteiras da Grã-Bretanha – uma promessa fundamental da campanha do Brexit.

Os Conservadores falharam repetidamente no cumprimento das metas de redução da imigração, que aumentaram mesmo depois do Brexit ter privado os cidadãos da UE do seu direito à livre circulação, com a imigração líquida a atingir 745.000 no ano passado.

Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista da oposição, descreveu a política do Ruanda como um “artifício caro” que impediu o governo de se concentrar em medidas mais práticas. Ele disse que cancelaria o projeto se chegasse ao poder.

A Grã-Bretanha já pagou 240 milhões de libras (300 milhões de dólares) ao Ruanda, embora ninguém tenha sido enviado para lá ainda. Mesmo que o programa seja iniciado, o Ruanda só terá capacidade para acolher centenas de refugiados da Grã-Bretanha de cada vez.

($ 1 = 0,7971 libras)

Escrito por Kate Holton e Andrew MacAskill, reportagem adicional de Kylie MacLellan. Editado por Rosalba O’Brien, Christina Fincher, Peter Graff READ Como Israel não sabia?

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.