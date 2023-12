Steve Mariucci diz que Kyle Shanahan dá aos 49ers uma vantagem ofensiva sobre os Eagles – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Antes do confronto 8-3 do 49ers na Semana 13 contra o 10-1 Philadelphia Eagles no domingo no Lincoln Financial Field, tem havido muita conversa em torno dos ataques elétricos de ambas as equipes.

Embora ambos os times estejam perto do topo das estatísticas ofensivas da NFL, com cada um com média de 28,2 pontos por jogo, o terceiro melhor, um ex-técnico do 49ers acredita que o San Francisco tem uma vantagem ofensiva sobre o Philadelphia devido a ter alguém na linha lateral.

O analista da NFL Network, Steve Mariucci, apareceu NBC Sports Filadélfia Podcast de decolagem com John Clarke e ele explicou por que o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, dá ao San Francisco uma vantagem ofensiva sobre os Eagles.

“Eu amo, amo, adoro chamadas e planejamento de jogos”, disse Mariucci a Clark. “Kyle Shanahan, para usar essas armas, ele é como um maestro. Kyle pode planejar para você e brincar com você como ninguém mais pode.”

Shanahan tem o ataque dos 49ers em sexto lugar no total de jardas (4.247) e total de pontos (310).

E embora Christian McCaffrey lidere a NFL com 939 jardas no solo, Mariucci acredita que o esquema de passes de Shanahan é uma das principais razões para o domínio ofensivo de San Francisco e é algo a ser observado contra a defesa dos Eagles.

“Cara, eles têm receptores em todos os lugares”, explicou Mariucci a Clark. “As jardas de separação por recepção deles são melhores do que as de todos os outros. Por quê? Porque é aberto. Não porque Brandon Aiyuk seja Jerry Rice, ele é um grande jogador. Os esquemas e a criatividade são realmente ótimos. Porque quando estou assistindo, fico tipo , ‘Uau, essa ofensa é tão boa de assistir.’

“Isso vai ser uma história neste jogo – se a defesa de passe dos Eagles puder resistir ao jogo de passe e jogo dos 49ers. A defesa dos Eagles…Darius Slay e [James] Bradbury– [Kevin] Bayard também agora. Jogadores realmente excelentes. Mas eles estavam desistindo de muitas jardas e de muitos touchdowns.

A defesa da Filadélfia permitiu a quarta pior 255,7 jardas por jogo e cedeu a quinta pior 2.813 jardas.

Relativamente falando, Shanahan e San Francisco devem valorizar este confronto, já que os 49ers estão em oitavo lugar em jardas de passe por jogo, com 250,1.

Simplificando, os 49ers se destacam em todas as facetas do ataque por causa de seu talento bruto e química.

Mas, como Mariucci descreveu, a capacidade de Shanahan de utilizar seu elenco da melhor maneira possível dá ao San Francisco uma vantagem sobre o Filadélfia.

O ataque dos 49ers está prestes a dominar, já que eles esperam mostrar quatro quartos completos do ataque de Brock Purdy nos Eagles pela primeira vez em uma possível prévia do jogo pelo título da NFC.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk