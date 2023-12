3 equipes, 2 locais: Estado da Flórida, Texas, Alabama deixa o comitê de seleção do CFP uma escolha difícil

Nenhuma dessas três equipes chegará aos playoffs do futebol universitário: Alabama, Florida State e Texas.

Quem for excluído no domingo terá todo o direito de estar indignado e, se forem dois, a sua ausência no PCP seria sem precedentes.

O número 8 do Alabama foi o fator do caos no sábado, Irritante número 1 da Geórgia Para conquistar o título da Conferência Sudeste e encerrar a seqüência de 29 vitórias consecutivas do bicampeão nacional.

“A Geórgia era a número 1, certo? Eles venceram o time número 1, o que isso nos torna? É óbvio”, disse o quarterback do Alabama, Jalen Milroe, aos repórteres.

Se fosse assim tão simples.

Espera-se que o Playoff de futebol universitário de quatro equipes seja o mais polêmico até agora. Será tarde demais para avançar para a expansão do próximo ano e implementar o sistema de 12 equipes? O comitê de seleção do CFP talvez desejasse que isso fosse possível agora, pois ocorre em meio a um campo lotado de candidatos em um hotel resort em Grapevine, Texas.

Com segurança às 13-0: nº 2 Michigan e nº 3 Washington.

Isso deixa duas vagas para o campeão da Conferência Sudeste (Alabama) ou o time que derrotou o campeão da SEC (campeão dos 12 grandes Texas) ou o campeão da Conferência da Costa Atlântica (Estado da Flórida) que perdeu seu quarterback estrela devido a lesão; Mas ele ainda não perdeu uma única partida.

Se o Alabama for excluído, seria o primeiro CFP na sua história de uma década sem pelo menos uma equipa da SEC.

Se o Florida State for eliminado, será o primeiro campeão invicto do Power Five a ser ultrapassado.

Raramente um campeão nacional nos últimos nove anos foi decidido em um playoff de quatro times, e a chave ficou aquém de seu lugar com pouco debate.

Em 2014, o Ohio State ultrapassou Baylor e TCU e entrou no playoff ao derrotar Wisconsin no Big Ten. Os 12 grandes times ainda não superaram isso, mas os Buckeyes provaram que foi uma decisão justificada ao vencer tudo.

O estado de Ohio também sofreu falta de mão de obra algumas vezes. Mas este ano, a comissão poderá enfrentar um ou dois problemas realmente irritantes.

Mas este ano, as melhores equipes continuaram vencendo. Não houve grandes perturbações. Não houve perdas graves. As oito melhores equipes do país, incluindo a 6ª posição do estado de Ohio, terminaram com 97-6. Cinco dessas seis derrotas foram para outras equipes entre as oito primeiras. A outra derrota foi o Texas caindo para o 12º lugar em Oklahoma.

Na temporada passada, o TCU perdeu a disputa do título da conferência e chegou aos playoffs e o Ohio State não conseguiu nem chegar ao Big Ten Championship e ambos entraram em campo.

Este ano, a tentativa da Geórgia de se tornar o primeiro time na era das pesquisas de futebol universitário a ganhar três títulos nacionais consecutivos parece ter acabado depois de uma derrota de três pontos para o Tide de Nick Saban.

Nas últimas três temporadas, a Geórgia teve 40-0 contra o Alabama e 1-2 contra o Alabama.

Os dois primeiros jogos do título da conferência Power Five para o torneio no sábado apenas aumentaram as chances do comitê de seleção fazer escolhas difíceis.

Primeiramente, O nº 7 do Texas derrotou o nº 19 do estado de Oklahoma, Tenha certeza de uma vaga nos playoffs em primeiro lugar.

“Acho que o objetivo do College Football Playoff é colocar os quatro melhores times nesse playoff. Achamos que somos um deles? Certamente achamos”, disse o técnico do Texas, Steve Sarkisian.

O dia melhorou para os Longhorns quando o Alabama venceu a Geórgia. O Texas derrotou o Alabama por 10 pontos em Tuscaloosa em setembro e agora é o time que derrotou o time que acabou de vencer o time número 1.

“Não é uma análise de uma semana; “É uma análise de toda a temporada”, disse o comissário da SEC, Greg Sankey, em sua teleconferência na ESPN, bem antes do início dos jogos.

A SEC enfrenta um dilema potencial que nunca enfrentou antes, já que parece provável a exclusão de um evento que as suas equipas venceram seis vezes – independentemente do que o seu comissário pensa.

“Este não é o mundo real do futebol universitário”, disse Sankey com desdém quando apresentado a mera sugestão.

Não há necessidade de atacar o Ocidente. Washington dormiu sem preocupações depois de se tornar o primeiro time do Pac-12 a fazer 13 a 0 desde que se expandiu para 12 escolas em 2011.

Os Huskies e Oregon – ambos do Big Ten – deram à sitiada conferência uma despedida emocionante e ridícula em Las Vegas na noite de sexta-feira com um dos melhores jogos dos 105 anos de história do futebol Pac-12.

O jogo de embreagem de Michael Penix Jr. e o forte running back de Dillon Johnson deram aos Huskies seu terceiro home run consecutivo Conquistando três pontos na competição.

A seca dos playoffs do Pac-12 terminará depois de seis anos – Na última temporada da conferência como a conhecemos -Por sua última escola para chegar ao CFP.

Michigan O spread coberto é de 21 1/2 pips contra Nº 18 Iowa no jogo do título Big Ten. O técnico Jim Harbaugh voltou à linha lateral em Michigan depois de ser suspenso por três jogos pelo Big Ten e os Wolverines ganharam uma terceira viagem consecutiva ao CFP Depois de um mês de agitação.

Em circunstâncias normais, o estado da Flórida estaria buscando uma situação ganha-ganha no Campeonato ACC contra o número 15 de Louisville, mas as lesões dos zagueiros complicaram a situação dos Seminoles.

Primeiro, eles perderam o candidato ao Troféu Heisman, Jordan Travis, devido a uma fratura na perna há duas semanas. Então, no sábado, o estado da Flórida foi forçado a contratar o calouro Brock Glenn devido Tate Rodemaker sofreu uma concussão.

Uma derrota no estado da Flórida poderia ter esclarecido as coisas, mas a defesa dos Seminoles não cedeu.

“É difícil vencer um jogo”, disse o técnico do Florida State, Mike Norvell. “Esses caras encontraram uma maneira.”

Sem Travis, tanto o Alabama quanto o Texas (e a Geórgia, nesse caso) podem reivindicar estar acima dos ‘Noles. Um disco malditamente perfeito.

“O critério não é colocar times invictos nos playoffs de quatro times”, disse Sankey.

O protocolo do CFP descreve a tarefa do comité de seleção como simples e vaga: selecionar as quatro melhores equipas.

A tarefa nunca foi tão difícil.

Siga Ralph D. Rousseau

Futebol universitário AP