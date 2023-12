Mandel: A despedida final do Pac-12 foi um espetáculo digno de uma conferência de campeões

LAS VEGAS – Uma conferência de futebol de 108 anos deu seu último suspiro aqui na sexta-feira, cercada por 65.000 espectadores vestidos de roxo ou verde neon, com outros milhões assistindo de longe com apreciação.

No seu último dia na terra, o futebol Pac-12 viveu a melhor noite da sua vida. Ele estava nervoso. Foi emocionante.

Isso foi uma ironia terrível esse Foi assim que terminou.

Vá mais fundo ‘O inferno começou’: os últimos dias caóticos que abalaram o Pac-12 e o futebol universitário

Enquanto os confetes roxos subiam em direção ao telhado do Allegiant Stadium lotado, o terceiro colocado Washington comemorou uma vitória por 34 a 31 sobre o quinto colocado Oregon, sua terceira vitória impressionante sobre seu rival fronteiriço nos últimos 13 meses – e que rendeu muito mais. apostas. Quando Dillon Johnson, de Washington, se separou para uma corrida de 18 jardas para selar o jogo, os Huskies garantiram uma temporada regular de 13-0, um campeonato Pac-12 e sua primeira viagem ao College Football Playoff desde 2016, encerrando também o Pac- A seca de 12.

Observando o candidato a Heisman, Michael Penix Jr., gastar centavo após centavo para um de seus receptores de elite, apenas para ter seu homólogo de Oregon, Bo Nix, liderando seu time no campo, você nunca saberia que isso era outra coisa senão o produto de uma conferência próspera feito para a televisão obrigatória. Assista quase semanalmente durante toda a temporada. Além de Penix e Nix, estavam Caleb Williams, da USC, vencedor do Troféu Heisman, e Noah Fifita, calouro do Arizona, uma estrela em ascensão que levou seu time à melhor temporada em uma década.

“Jogamos um ótimo futebol aqui na Costa Oeste”, disse o linebacker do Oregon State, Jeffrey Basa, após a derrota de seu time. “A quantidade de (ótimos) quarterbacks que vi este ano, semana após semana, tem sido uma loucura.”

Washington saltou para uma vantagem de 20-3 no primeiro tempo, apenas para Oregon voltar e assumir uma vantagem de 24-20. Isso foi seguido por tentativas consecutivas de touchdown dos Huskies no quarto período para colocar o assunto fora de alcance. Observando tudo isso, foi fácil esquecer a saga de 13 meses de negociações fracassadas sobre direitos de mídia, que torpedeou um século de tradição e colocou 10 das 12 escolas da liga na corrida para a saída. #Pac12Refs até lançou alguns truques (que foram ativados no replay) adequados à ocasião.

“A tradição histórica do que esta conferência fez, os grandes times ao longo dos anos… é triste ver isso acontecer e que esse seja o último jogo de futebol”, disse o técnico do Washington, Calen de Boer.

O Washington testado em batalha quebra a seqüência de derrotas do Pac-12 no College Football Playoff, e isso acontece durante a última temporada de existência da liga, como os fãs a conhecem. (Kirby Lee/EUA hoje)

Os eventos tensos em campo na sexta-feira, juntamente com a atmosfera elétrica do estádio, refletem o quanto o futebol do Pac-12 melhorou nas últimas temporadas. Por quase cinco anos, Washington derrotou Utah no jogo mais sombrio do campeonato Pac-12 entre duas equipes de 9-3, disputado diante de apenas 35.000 torcedores no Levi’s Stadium, em Santa Clara. A vitória de Washington por 10-3 (o único gol marcado pela defesa) parecia mais o antigo Foster Farms Bowl do que o jogo do campeonato Power 5.

Marcou a última noite de uma temporada tumultuada que incluiu um escândalo em que um executivo da conferência interferiu na decisão de repetir o campo, e o então comissário Larry Scott passou sua entrevista coletiva antes do jogo respondendo a perguntas sobre seu salário exorbitante. O Pac-12 estava, sem dúvida, em apuros. Mas mesmo assim, ninguém esperava que um dia ele morresse completamente.

Sexta-feira, o sucessor de Scott, George Klyafkov, o homem que liderou Waterloo na liga, apareceu no palco para entregar a DeBoer o troféu do campeonato. A justaposição de um comissário manco ao lado de um dos treinadores que mais cresce no esporte foi uma imagem reveladora do que foi um ano louco para a conferência.

Poucos meses depois de Lincoln Riley e Williams tornarem a USC interessante novamente, depois que o Colorado contratou Deion Sanders, há muito esquecido, e à beira de temporadas dominantes em Washington e Oregon, as redes de televisão que efetivamente administram esportes universitários decidiram que podem viver sem bode. 12 futebol em suas ondas de rádio.

Não faz sentido relembrar a década de decisões erradas e arrogância equivocada que levou ao fim da liga. Aconteceu. Eu terminei.

Mas isso não fez com que dizer adeus à sexta-feira parecesse menos surreal.

O familiar logotipo do Pac-12 desenhado no meio-campo na sexta-feira logo será relegado a álbuns de recortes, vídeos do YouTube e, pelo menos por um ano, aos remendos das camisas do estado de Oregon e do estado de Washington. Daqui a um ano, se Oregon e Washington State disputassem outro campeonato de conferência, seus fãs teriam que voar para Indianápolis em três fusos horários para ver. Las Vegas, uma cidade esportiva emergente, poderá sediar mais torneios de Mountain West no futuro do que uma liga semelhante do Pac-12.

É de partir o coração. É louco. O pior de tudo é que tudo era evitável.

Vá mais fundo Mandel: A causa da morte do Pac-12 tem a ver com um enorme fracasso de liderança

Mas Washington representará o Pac-12 por pelo menos mais uma semana – talvez, poeticamente, contra o campeão do Big Ten, Michigan, no Rose Bowl. Nenhum time da liga venceu um jogo de playoff desde o primeiro, em 2014, quando o Oregon de Marcus Mariota derrotou o Florida State de Jameis Winston por 59-20. Penix, que cantou “Heisman” no palco do Troféu após o jogo, tem a chance de deixar o mesmo legado deixado por grandes nomes anteriores da Costa Oeste, como Mariota, John Elway e Andrew Luck.

Os Huskies deveriam ser azarões para um oponente do Big Ten ou da SEC, mas não os exclua. Pela primeira vez, um representante do Pac-12 pode entrar em campo como o mais testado em batalha do grupo. As 13 vitórias de Washington incluem quatro equipes classificadas entre os 25 primeiros mais recentes do comitê (nº 5 do Oregon duas vezes, nº 14 no Arizona e nº 20 no estado do Oregon) e um quinto, Utah, que passou todas as últimas duas semanas, exceto as últimas duas semanas no pesquisas.

“Entenda o quão forte a conferência é este ano. Houve (nove) times que em determinado momento foram classificados entre os 25 primeiros, e enfrentamos os melhores times – e enfrentamos um deles duas vezes”, disse De Boer. “Eu não Acho que não há mais ninguém em “O país passou pelo que nós passamos”.

Depois que os confetes pararam e o campo foi liberado, com as equipes retornando aos vestiários ou sendo embarcadas nos ônibus, uma comemoração final – ou velório – foi realizada em campo. Enquanto um grupo de funcionários do Pac-12 se reunia em degraus abandonados, a placa de vídeo do estádio reproduzia créditos em estilo de filme, como “Good Riddance” do Green Day, nos alto-falantes do estádio: “Espero que você tenha se divertido muito.” Eles bateram palmas e sorriram. Pelo menos dois deles enxugaram as lágrimas.

Com isto nos despedimos do nosso falecido amigo.

Todas as 12 escolas continuarão a jogar futebol nas suas novas regiões. Eles produzirão mais grandes jogadores. Vão ganhar grandes jogos e talvez mais campeonatos.

Mas o futebol universitário na Costa Oeste pode nunca mais desfrutar de outra noite tão perfeita como a de sexta-feira.

(Imagem superior: Jeff Speer/Icon Sportswire via Getty Images)