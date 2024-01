Splatoon Clone da Square Enix usa arte gerada por IA

Estrelas de espumao Legalmente distinto colher clonagem Publicado pela Square Enix Será lançado em 6 de fevereiro. Junto com este anúncio, soubemos que a Square lançará um jogo de tiro Serviço de assinatura PlayStation Plus, o que provavelmente proporcionará um grande público no lançamento, já que os assinantes podem jogar sem ter que comprar o jogo (você precisa do Plus para jogar online de qualquer maneira). Também aprendemos que a Square Enix está usando o criador de arte AI Midjourney para criar alguns de seus ativos no jogo.

Não joguei Final Fantasy XVI corretamente, e tudo bem

Conversando com Crônica de videogame Em um evento para a imprensa, Estrelas de espuma O produtor Kosuke Okatani disse que embora a maior parte da arte e dos recursos do jogo tenham sido feitos à mão por artistas da desenvolvedora Toylogic, parte da arte foi criada usando inteligência artificial.

“Todos os elementos básicos Estrelas de espuma“A jogabilidade principal, as coisas que tornam o jogo divertido – são todas feitas à mão”, disse Okatani. VGC. “No entanto, queríamos experimentar também a inteligência artificial.”

“Em termos de conteúdo do jogo, isso é cerca de 0,01% ou até menos, mas nos envolvemos com isso criando esses ícones no jogo.”

Em uma declaração de acompanhamento para VGCUm representante da Square Enix explicou que Midjourney foi usado especificamente para criar capas de álbuns para faixas do jogo e que todo o resto foi feito por pessoas reais.

“Como desenvolvedores, estamos sempre em busca de novas técnicas para ver como elas podem ajudar a desenvolver o jogo. Nesse caso, experimentamos Midjourney usando prompts simples para produzir imagens abstratas. Adoramos o que foi criado e as usamos como capas finais do álbum. que os jogadores verão no jogo.Tudo foi criado Completamente postado pela nossa equipe de desenvolvimento.

Estava no meio do vôo Sujeito a disputas legais em andamento Em relação à raspagem de material protegido por direitos autorais, foi Recentemente, foi alegado que seus criadores excluíram a arte de Magia: Reunião cartões Ensinar o programa a criar obras de arte com base em instruções de texto. Usar arte gerada por IA é desrespeitoso com todos os artistas que trabalham nela Estrelas de espuma e outros projetos na Square Enix, e se tornaram mais proeminentes na indústria de videogames como VIPs corporativos Caixa X, UbisoftE Niantic Eles contam com isso para promover seu trabalho sem remunerar os artistas.