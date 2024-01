Google atualiza mensagem da guia anônima do Chrome após processo

O Google atualizou suas mensagens sobre o “modo de navegação anônima” do Chrome depois de resolver uma ação coletiva de privacidade no mês passado, que alegava que a empresa coletava dados de usuários que usavam o recurso.

A mensagem atualizada explica que sites e serviços, incluindo o Google, podem coletar dados do usuário, mesmo durante a navegação no modo de navegação anônima. Isso ocorre semanas depois que a empresa resolveu um processo de privacidade de US$ 5 bilhões que acusou o Google de enganar os usuários, fazendo-os acreditar que o Google não rastrearia seus dados enquanto usasse a configuração do navegador.

“Outras pessoas que usam este dispositivo não poderão ver sua atividade, então você poderá navegar com mais privacidade. Isso não mudará a forma como os dados são coletados pelos sites que você visita e pelos serviços que você usa, incluindo o Google. Seus downloads, favoritos e os itens da lista de leitura serão salvos”, dizia a carta atualizada, de acordo com The Verge.

A mensagem anterior não mencionava como os dados poderiam ser coletados em sites e serviços, incluindo o Google.

“Agora você pode navegar com privacidade e outras pessoas que usam este dispositivo não poderão ver sua atividade. No entanto, seus downloads, favoritos e itens da lista de leitura serão salvos.

A beira eu percebi isso MSPowerUser Ele foi o primeiro a descobrir a mudança atualizada, que só pode ser vista na versão mais recente do Google Chrome. Os marcadores na parte inferior da mensagem, que contêm informações como onde a atividade pode permanecer visível, permanecem inalterados. Os marcadores indicavam que a atividade pode permanecer visível nos sites visitados pelo usuário, pelo empregador do usuário, pela escola ou pelo provedor de serviços de Internet do usuário.

“Temos o prazer de resolver esta situação, à qual nos opomos há muito tempo, e forneceremos mais informações aos usuários sobre o modo de navegação anônima. O modo de navegação anônima do Chrome continuará a dar às pessoas a opção de navegar na Internet sem salvar suas atividades”, disse o porta-voz do Google, José Castañeda. disse em comunicado ao The Hill em seu navegador ou dispositivo.

– Atualizado às 20h25 horário do leste dos EUA em 16 de janeiro