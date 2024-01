Apple ultrapassa Samsung pela primeira vez em remessas globais de smartphones

Pela primeira vez, a Apple ultrapassou a Samsung no número de vendas de smartphones em um único ano, de acordo com IDC rastreia celulares trimestralmente em todo o mundo. Embora a IDC avise que os seus dados são preliminares e sujeitos a alterações, uma segunda agência de investigação, CanalesA Apple também ficou em primeiro lugar em todo o ano de 2023. A IDC tem as remessas totais de telefones celulares da Apple em 234,6 milhões, contra 226,6 milhões da Samsung. Xiaomi, Oppo e Transsion ocupam as cinco primeiras posições com 145,9, 103,1 e 94,9 milhões de smartphones vendidos, respetivamente.

A IDC observa que a última vez que a Samsung não esteve no topo da lista anual foi há 13 anos, em 2010. Na época, a Apple nem estava entre os cinco primeiros. Em vez disso foi Nokia está em primeiro lugarA Samsung está em segundo lugar, a LG Electronics em terceiro, a ZTE em quarto e a Research in Motion (fabricante de dispositivos BlackBerry) em quinto. Se você precisasse de alguma prova de que 13 anos é muito tempo na indústria de smartphones, esta lista de empresas seria essa.

Os cinco primeiros no ranking IDC de 2023, contra os cinco primeiros em 2010, última vez que a Samsung não ficou em primeiro lugar.

"A Apple não é apenas a única empresa entre as três primeiras a apresentar um crescimento positivo ano após ano, mas também ocupa o primeiro lugar anualmente pela primeira vez", disse Nabila Popal, diretora de pesquisa da equipe de rastreamento global da IDC. "O sucesso e a resiliência contínuos da Apple devem-se em grande parte à tendência crescente de dispositivos premium, que representam agora mais de 20% do mercado, apoiados por fortes ofertas de troca e planos de financiamento sem juros."

Embora a IDC observe que a Apple desempenhou um papel importante na remoção da Samsung do primeiro lugar, a empresa também viu forte concorrência de outros fabricantes de Android, como Huawei, OnePlus, Honor e Google. Não é apenas a Samsung que está a ser desafiada por estas empresas, já que Canalys observa que a “melhoria da força” da Huawei também pode representar um problema para o crescimento da Apple no mercado chinês. ano passado Surgiram relatos de que a Huawei Ela conseguiu contornar as sanções dos EUA e incorporar um processador avançado de 7 nm da fabricante chinesa de chips Semiconductor International Corporation (SMIC) em seu smartphone Mate 60 Pro, capaz de velocidades 5G.

Embora as remessas totais de smartphones tenham caído 3,2% em 2023 em comparação com 2022, há sinais de que o mercado pode estar a recuperar do seu recente declínio. A IDC relata que as remessas cresceram 8,5% ano após ano no quarto trimestre, enquanto a Canalys registrou um crescimento de 8% após sete trimestres consecutivos de quedas.

