resumo: Um novo estudo confirmou uma ligação entre micróbios intestinais e a doença de Alzheimer.

A pesquisa mostrou que os sintomas da doença de Alzheimer podem ser transmitidos a organismos jovens e saudáveis ​​através de transplantes microbianos intestinais. Os pacientes com Alzheimer apresentaram uma presença aumentada de bactérias pró-inflamatórias, o que está associado ao seu estado cognitivo.

Esta descoberta destaca o microbioma intestinal como uma área central de pesquisa na doença de Alzheimer.

Principais fatos:

O comprometimento da memória em pacientes com Alzheimer pode ser transferido para animais jovens por meio de transplantes microbianos intestinais. Um aumento de bactérias inflamatórias no intestino está diretamente ligado ao declínio cognitivo em pacientes com Alzheimer. A investigação indica que a intervenção precoce através do estudo do papel dos micróbios intestinais durante as fases iniciais da demência pode levar a novas abordagens terapêuticas.

fonte: União Carbide Corporation

Os pesquisadores descobriram a relação entre os micróbios intestinais e a doença de Alzheimer.

Pela primeira vez, os investigadores descobriram que os sintomas da doença de Alzheimer podem ser transmitidos a um organismo jovem e saudável através de micróbios intestinais, confirmando o seu papel na doença.

A pesquisa foi liderada pela professora Yvonne Nolan, da APC Microbiome Ireland, um centro de pesquisa líder mundial financiado pelo SFI com sede na University College Cork (UCC), e pelo Departamento de Anatomia e Neurociência da UCC, com a professora Sandrine Thoret do King’s College London. e Dra. Annamaria. Cattaneo IRCCS Fatebenefratelli, Itália.

O estudo apoia o surgimento do microbioma intestinal como um alvo importante para investigação na doença de Alzheimer devido à sua suscetibilidade especial ao estilo de vida e às influências ambientais.

Publicado em cérebroO estudo mostrou que o comprometimento da memória em pessoas com doença de Alzheimer pode ser transmitido a animais jovens através do transplante de micróbios intestinais.

Os pacientes com Alzheimer apresentavam uma maior abundância de bactérias pró-inflamatórias nas suas amostras de fezes, e estas alterações estavam diretamente ligadas ao seu estado cognitivo.

A professora Yvonne Nolan disse: “Os testes de memória que estudamos basearam-se no crescimento de novos neurônios na área do hipocampo do cérebro. Vimos que animais com bactérias intestinais de pessoas com Alzheimer produziam menos neurônios novos e tinham memória mais fraca”.

“As pessoas com doença de Alzheimer são geralmente diagnosticadas durante ou após o início dos sintomas cognitivos, o que pode ser tarde demais, pelo menos para as abordagens terapêuticas atuais, “disse o professor Nolan.” Compreender o papel do microbioma intestinal durante a demência prodrômica – ou o início estágio – antes do início de “Possíveis sintomas podem abrir possibilidades para o desenvolvimento de novo tratamento, ou mesmo intervenção individual”.

A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, um termo geral para perda de memória e outras capacidades cognitivas graves o suficiente para interferir na vida diária. À medida que a nossa população envelhece, uma em cada três pessoas nascidas hoje irá provavelmente desenvolver a doença de Alzheimer.

Com financiamento da Science Foundation Ireland, os cientistas da UCC estão a desenvolver estratégias para promover o envelhecimento saudável do cérebro e desenvolver tratamentos para a doença de Alzheimer, explorando como a microbiota intestinal responde às influências do estilo de vida, como dieta e exercício.

A professora Sandrine Thoret, professora de neurociência no King’s College London e uma das autoras seniores do estudo, disse: “A doença de Alzheimer é uma condição insidiosa para a qual ainda não existe um tratamento eficaz. Este estudo representa um importante passo em frente na nossa compreensão de a doença, confirmando que a composição dos nossos micróbios intestinais tem um papel causal no desenvolvimento da doença.

“Esta investigação colaborativa lançou as bases para pesquisas futuras nesta área e espero que conduza a potenciais avanços nas intervenções terapêuticas.”

A pesquisa foi conduzida pela Dra. Stephanie Grabrucker, uma pesquisadora de pós-doutorado que trabalha com o Professor Nolan, em parceria com os bolsistas de pós-doutorado Dra. Edina Silajdjić do King’s College London e Dra. Moira Marizzone, IRCCS Fatebenefratelli, Itália. Os colaboradores da UCC foram a Professora Cora O’Neill, a Dra. Olivia O’Leary, a Dra. Sarah Nicholas, a Dra. Jane English, o Sr. Sebastian Dom Hansen e o Dr. Aungus Lavelle.

Senhor. “Estou muito satisfeito por estar envolvido neste estudo emocionante que avança a nossa compreensão do importante papel que o microbioma intestinal desempenha no cérebro”, disse John F. Cryan, vice-presidente de investigação e inovação da UCC, que também esteve envolvido nesta investigação. “Doenças relacionadas, como a doença de Alzheimer, são reconhecidas pela UCC e pela APC.” Microbiome Ireland como instituição líder em pesquisa de microbioma e saúde cerebral.

“Esta pesquisa está alinhada com o UCC Futures Framework e com o Plano Estratégico de Alimentos, Microbioma e Saúde da Universidade, a ser lançado em breve, para o Envelhecimento Futuro e Ciências do Cérebro.”

Microbiota de pacientes com doença de Alzheimer induz déficits cognitivos e de neurogênese no hipocampo

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa complexa que leva à diminuição da função cognitiva e da saúde mental. Pesquisas recentes estabeleceram o microbioma intestinal como um importante fator de suscetibilidade à doença de Alzheimer, demonstrando mudanças específicas na composição do microbioma intestinal de pacientes com Alzheimer e em modelos de roedores. No entanto, não se sabe se as alterações na microbiota intestinal são causais dos sintomas da doença de Alzheimer.

Para compreender até que ponto a microbiota intestinal da doença de Alzheimer está envolvida na fisiologia e no comportamento do hospedeiro, transplantamos a microbiota fecal de pacientes com Alzheimer e controles saudáveis ​​da mesma idade em camundongos jovens com depleção de microbiota.

Encontramos deficiências comportamentais que dependem da neurogênese do hipocampo adulto, processo essencial para algumas funções de memória e humor, resultante de transplantes em pacientes com doença de Alzheimer. Vale ressaltar que a gravidade das deficiências está relacionada aos resultados cognitivos clínicos em pacientes doadores. Mudanças separadas no metabolismo do rato e do hipocampo também foram evidentes.

Como a neurogênese do hipocampo não pode ser medida em humanos vivos, mas é modulada pelo ambiente sistêmico da circulação, avaliamos o efeito do ambiente sistêmico da DA em leituras substitutas da neurogênese. Soro de pacientes com Alzheimer reduziu a neurogênese em células humanas no laboratório Eles foram associados a resultados cognitivos e aos principais gêneros microbianos.

Nossas descobertas revelam pela primeira vez que os sintomas da doença de Alzheimer podem ser transmitidos a um organismo jovem e saudável através do microbioma intestinal, confirmando o papel causal do microbioma intestinal na doença de Alzheimer e destacando a neurogênese do hipocampo como um processo celular central e convergente que regula a circulação intestinal e sistêmica. – Fatores mediadores na doença de Alzheimer.