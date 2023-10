Cientistas podem ter resolvido um mistério sobre a origem dos Neandertais

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Uma nova análise de genomas antigos aprofunda a compreensão dos cientistas sobre o ADN de Neandertal transportado por grupos humanos na Europa e na Ásia – vestígios genéticos que podem ter hoje significado médico.

As descobertas, publicadas quarta-feira na revista Science Advances, traçam o legado genético Um antigo parente da nossa espécie, o Homo sapiens, mais precisamente, graças a uma massa crítica de dados inestimáveis, segundo os pesquisadores.

A maioria dos humanos vivos hoje consegue traçar uma percentagem muito pequena do seu ADN até aos Neandertais – o resultado de encontros sexuais pré-históricos entre os nossos antepassados ​​e os agora extintos hominídeos da Idade da Pedra, antes destes últimos desaparecerem há cerca de 40.000 anos.

No entanto, o DNA neandertal é ligeiramente mais abundante nos genomas dos asiáticos orientais.

Esta discrepância há muito que intriga os cientistas porque restos de Neandertais foram encontrados amplamente em toda a Europa e no Médio Oriente, mas não a leste das Montanhas Altai, na Ásia Central.

“O que é intrigante é que a região onde não encontramos nenhum vestígio de Neandertal tem mais DNA de Neandertal”, disse o coautor do estudo Mathias Korat, professor sênior de genética e evolução na Universidade de Genebra.

Em média, o DNA neandertal representa cerca de 2% da composição genética das pessoas na Eurásia, enquanto no Leste Asiático pode chegar a 4%, disse Korat.

Korat e os seus colegas da Universidade de Genebra encontraram uma explicação para esta discrepância ao analisar a distribuição do ADN de Neandertal nos genomas humanos ao longo dos últimos 40.000 anos.

“Estamos começando a obter dados suficientes para caracterizar com mais precisão a porcentagem de DNA da ancestralidade neandertal no genoma do Sapiens em determinados períodos da pré-história”, explicou Korat.

Os pesquisadores descobriram que, com o tempo, a distribuição do DNA neandertal nem sempre foi como é agora.

A equipe de estudo extraiu informações de A Base de dados Mais de 4.000 genomas antigos de toda a Europa e Ásia foram coletados por uma equipe liderada pelo Dr. David Reich, professor de genética e biologia evolutiva humana na Harvard Medical School, em Boston.

Para amostras com mais de 20 mil anos, os pesquisadores descobriram que os genomas do Homo sapiens da Idade da Pedra, que viveu como caçadores-coletores na Europa após a extinção dos Neandertais, continham uma porcentagem ligeiramente maior de DNA Neandertal do que aqueles que viveram na Ásia.

A equipa de estudo concluiu assim que o padrão actual de uma maior proporção de ancestrais neandertais nas populações asiáticas em comparação com os da Europa deve ter evoluído numa fase posterior, muito provavelmente durante o período de transição para o Neolítico, quando a agricultura começou a substituir a caça e a recolha como um meio de subsistência. . Vida há cerca de 10.000 a 5.000 anos.

Nesta altura, os primeiros agricultores da Anatólia, onde hoje é a Turquia ocidental e o Mar Egeu, começaram a misturar-se com os caçadores-recolectores da Europa Ocidental e do Norte. Isto resultou num declínio na proporção de ADN de Neandertal nos genomas europeus durante este período.

“A questão é que eles tinham menos ancestrais neandertais, então eles diluíram (a linhagem neandertal) na população europeia”, disse Korat.

Ele disse que não está claro como esta mudança ocorreu na Ásia devido à relativa falta de informação. O estudo incluiu 1.517 amostras da Europa em comparação com 1.108 amostras da Ásia, uma área quatro vezes maior.

Tony Capra, professor associado de epidemiologia e bioestatística do Instituto Paccard de Ciências da Saúde Computacional da Universidade da Califórnia, em São Francisco, disse que a pesquisa era “um exemplo de uma estratégia interessante e muito promissora para integrar a análise de DNA humano antigo de diferentes regiões geográficas”. regiões.” Loci com genomas modernos para conectar pontos evolutivos no tempo e no espaço. Ele não participou da pesquisa.

Alguns vestígios genéticos deixados pelos encontros com os neandertais podem fazer a diferença na saúde dos humanos modernos. Por exemplo, o ADN do Neandertal pode desempenhar um pequeno papel na influência do curso da infecção por COVID-19, de acordo com um estudo de Setembro de 2020.