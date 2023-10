Sonda Solar Parker da NASA bate recorde de objeto mais rápido feito pelo homem

A Parker Solar Probe da NASA tornou-se o objeto feito pelo homem mais rápido já registrado – novamente.

Em 27 de setembro, a sonda atingiu uma velocidade surpreendente de 394.736 mph (635.266 km/h) ao se aproximar da superfície do Sol, graças a uma pequena ajuda gravitacional de um sobrevôo por Vênus em 21 de agosto. Com esta aproximação do Sol, a sonda destruiu-se Recorde de velocidade anterior Sua velocidade é de 364.660 milhas por hora (586.863 quilômetros por hora), estabelecida em novembro de 2021. Ao mesmo tempo, a sonda estabeleceu um novo recorde de distância, mergulhando a apenas 4,51 milhões de milhas (7,26 milhões de quilômetros) da superfície do Sol – o mais próximo do que qualquer espaçonave que já o orbitou. antes, De acordo com a NASA .

Os sobrevôos de Vênus são um componente crucial da tentativa da sonda de estudar a superfície escaldante do Sol. À medida que a sonda se aproxima de Vénus, o planeta absorve parte da energia orbital de Parker, permitindo-lhe aproximar-se do Sol. A sonda tem outro voo planejado. Espera-se que sua maior aproximação do Sol no final de 2024 seja justa 3,83 milhões de milhas (6,16 milhões de km) da superfície. É provável que a sonda atinja velocidades ainda maiores na sua viagem final à volta do Sol, aumentando a sua reputação como o objecto mais rápido alguma vez feito pelo homem.

