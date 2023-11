O júri concluiu que os corretores devem pagar aos vendedores de casas US$ 1,8 bilhão para aumentar as comissões

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis e várias empresas imobiliárias foram condenadas a pagar US$ 1,8 bilhão em danos depois que um júri federal no Missouri decidiu na terça-feira que conspiraram para inflar artificialmente as comissões de corretagem.

Além da Associação de Corretores de Imóveis, os réus no caso são Keller Williams, Berkshire Hathaway HomeService of America e duas de suas subsidiárias. A decisão, que veio após um julgamento de duas semanas no tribunal federal de Kansas City, é uma mudança potencial na forma como os americanos compram casas. Também surge num momento em que o mercado imobiliário dos EUA está paralisado, com as taxas hipotecárias a aproximarem-se dos 8% e as vendas de casas existentes a caírem 10% em comparação com o ano passado.



Dados indicam queda de 15% nas vendas de casas em relação ao ano passado

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



O caso centra-se nas comissões feitas pelos vendedores de casas ao corretor de imóveis do comprador. Esses pagamentos são regidos em parte pelas regras NAR, que exigem que os vendedores incluam uma oferta de taxa de agente do comprador na listagem da propriedade. A oferta é conhecida pelos agentes imobiliários que representam potenciais compradores, mas estes geralmente não têm conhecimento desses valores. Isso pode fazer com que os agentes direcionem os compradores para negócios para maximizar suas comissões.

Os promotores alegaram que a associação e outros réus conspiraram para aumentar a comissão paga pelos vendedores aos corretores que representam os compradores de casas. Os membros da classe incluem vendedores de centenas de milhares de casas no Missouri e em partes de Illinois e Kansas entre 2015 e 2022.

Michael Ketchmark, principal advogado dos demandantes, disse à CBS MoneyWatch que espera que o prêmio do júri triplique sob a lei antitruste dos EUA, para mais de US$ 5 bilhões.

“Hoje foi um dia de responsabilização – e durante muito tempo a NAR usou seu poder de mercado para reprimir a propriedade de casa própria”, disse Ketchmark à CBS MoneyWatch.

“Custa duas a três vezes mais vender uma casa nos Estados Unidos do que noutros países industrializados”, disse o advogado, citando práticas identificadas durante o julgamento que obrigam os vendedores a pagar comissões de corretagem de até 6%. .

Duas outras corretoras, Re/Max e Anywhere Real Estate, fizeram um acordo com os demandantes no início deste ano, pagando um total combinado de US$ 138,5 milhões e concordando em não exigir mais que os agentes pertençam à NAR.

A HomeServices expressou decepção com a decisão e prometeu apelar.

“A decisão de hoje significa que os compradores enfrentarão mais obstáculos em um mercado imobiliário já desafiador, e os vendedores terão mais dificuldade em perceber o valor de suas casas. Esta decisão também pode forçar os compradores de casas a renunciar à ajuda profissional durante o que provavelmente será o mais complexo e momento difícil “, disse um porta-voz. “As transações financeiras subsequentes que eles farão em suas vidas”, disse a empresa em um e-mail para CBS MoneyWatch. “A compensação colaborativa ajuda a garantir que milhões de pessoas alcancem o sonho americano da casa própria com a ajuda de profissionais do setor imobiliário.”



Os preços das casas e as taxas de hipotecas permanecem elevados

Keller Williams disse que considerará suas opções, inclusive apelar. “Este não é o fim”, disse um porta-voz da empresa por e-mail.

em correspondência Nas redes sociais, a NAR prometeu recorrer da decisão de responsabilidade. “Continuamos otimistas de que venceremos no final”, disse a presidente da NAR, Tracy Casper, em um comunicado.”Enquanto isso, pediremos ao tribunal que reduza os danos concedidos pelo júri”.

As ações de empresas imobiliárias não identificadas no processo caíram após a decisão em um caso que contestou práticas amplas do setor, com a Zillow caindo 7% e a Redfin encerrando a sessão de terça-feira com queda de quase 6%. O declínio continuou na quarta-feira, com as ações da Zillow caindo quase 2% no início do pregão.