SAG-AFTRA informa aos membros que está analisando a oferta “final” dos estúdios – The Hollywood Reporter

sag-avtra

Com a indústria ainda em suspense sobre como a SAG-AFTRA reagirá à última oferta do estúdio, o sindicato dos artistas disse que continuará a analisar a oferta na segunda-feira.

“O Comitê de Negociação de TV/Teatro analisou e discutiu a contraproposta da AMPTP durante todo o dia e noite adentro e continuará nossas deliberações na segunda-feira. Manteremos vocês informados”, escreveu o comitê de negociação do sindicato aos membros no domingo à noite.

A declaração foi feita depois que o comitê de negociação do SAG-AFTRA se reuniu no início do dia para revisar o que descreveu como a “última, melhor e última oferta” dos estúdios, que foi entregue na sexta-feira a um punhado de negociadores do SAG-AFTRA e formalmente apresentada aos negociadores. Comissão no sábado. (Esta frase é naturalmente escorregadia nas negociações comerciais, uma vez que as partes por vezes trocam propostas e fazem ajustamentos mesmo depois de uma das partes anunciar que fez a sua oferta final.)

A oferta mais recente do estúdio inclui ofertas de inteligência artificial, aumentos salariais e bônus de streaming com base no sucesso, em vez da divisão da receita que o sindicato inicialmente buscava. Uma fonte do estúdio descreveu a proposta como “valendo mais do que três dos acordos recentes juntos”. Se um acordo não for alcançado até o final desta semana ou no início da próxima, “isso significa que terminamos”, acrescentou a fonte.

Um grupo ampliado de líderes de estúdio se reuniu com o comitê de negociação do SAG-AFTRA no sábado, onde apresentou seu último pacote. Em um sinal de que as apostas eram altas para todos os envolvidos, o grupo incluiu líderes de todos os principais estúdios e streamers fora dos quatro grupos – Ted Sarandos da Netflix, Bob Iger da Disney, Donna Langley da NBCUniversal e David Zaslav da Warner Bros. Discovery – que participou de algumas sessões de negociação SAG-AFTRA nas últimas duas semanas.

Segunda-feira marca o 116º dia de greve dos atores, uma paralisação do trabalho que, junto com a greve de 148 dias dos roteiristas que terminou em setembro, custou à economia da Califórnia cerca de US$ 6 bilhões, de acordo com uma estimativa de Kevin Claudine, estrategista-chefe global da o Instituto Milken.