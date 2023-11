SAG-AFTRA & Studios consideram retornar à mesa de negociações enquanto AMPTP faz a ‘oferta final’ – Prazo

GT

Atualizado com declaração SAG-AFTRA: Como o debate entre SAG-AFTRA e o estúdio continuou na segunda-feira, o fim da greve dos atores de 116 dias pode não ser iminente.

“Existem vários elementos-chave sobre os quais ainda não chegámos a acordo, incluindo a inteligência artificial”, disse o sindicato numa carta aos membros na última hora. “Vamos mantê-lo atualizado à medida que os eventos se desenvolvem.”

Aqui está a mensagem completa:

Prezado Afiliado, Esta manhã, nossos negociadores responderam formalmente à “última, melhor e final” oferta da AMPTP. Por favor, saibam que todos os membros do nosso Comitê de Negociação de TV/Teatro estão determinados a garantir o acordo certo e, assim, encerrar esta greve de forma responsável. Há muitos itens importantes sobre os quais ainda não concordamos, incluindo a inteligência artificial. Manteremos você atualizado à medida que os eventos se desenvolvem. Em solidariedade e gratidão, Comitê de Negociação de Televisão/Teatro

A carta de hoje vem logo após a guilda apresentar sua resposta à oferta “última, melhor e final” dos estúdios em um novo contrato de TV e cinema hoje cedo.

Conforme informou o Deadline, as partes estão marcando uma data para novas negociações que podem começar esta noite.

A inteligência artificial tem sido um dos principais pontos de discórdia entre os dois lados desde o início das conversações iniciais em junho. Desde então, a tecnologia desenvolveu-se tão rapidamente que há dúvidas de ambos os lados sobre quantas proteções poderiam realmente ser incorporadas num novo acordo de três anos.

“Não é à prova de balas, todos têm que perceber isso”, disse hoje um executivo do estúdio ao Deadline sobre qualquer possível acordo de IA. Com as negociações do IATSE e Teamsters do próximo ano se aproximando, o executivo indicou que levará apenas alguns meses até que os estúdios retornem às deliberações com empresas como DGA, WGA e SAG-AFTRA sobre o próximo contrato de três anos.

Anterior exclusivamente, 14h38: Pode não haver um acordo sobre a mesa esta noite, mas a SAG-AFTRA e os estúdios podem voltar às negociações dentro de algumas horas.

Os dois lados esperam conversar virtualmente mais tarde hoje e possivelmente durante a noite, ouvimos.

Até ao momento não foram oficialmente marcadas reuniões, segundo fonte sindical, mas prevê-se marcar uma data “muito em breve”.

Não está claro neste momento se os CEOs do grupo de quatro – Donna Langley da NBCUniversal, David Zaslav da Warner Bros Discovery, Bob Iger da Disney e Ted Sarandos da Netflix – participarão dessas novas negociações, que supostamente incluirão o negociador-chefe do sindicato Duncan Crabtree- Irlanda. e a presidente da AMPTP, Carole Lombardini.

Este potencial último protesto ocorre no momento em que o sindicato dos atores em greve enviou uma resposta na segunda-feira ao chamado programa “último, melhor e final” da AMPTP, em 3 de novembro.

Foi uma resposta “medida”, disse-nos um sindicalista próximo das conversações no 116º dia da greve SAG-AFTRA. A guilda passou grande parte do fim de semana “revisando” centenas de páginas da proposta apresentada pelos estúdios – uma proposta que representa uma resposta ao “contador geral” SAG-AFTRA apresentado no final de outubro.

“Todo mundo sabe onde cada um está”, disse um membro do estúdio ao Deadline esta tarde. “Agora, trata-se de levá-lo para casa, se pudermos”, acrescentou com algum otimismo. Apesar do tom ameaçador da última oferta dos estúdios, o estrategista nunca descartou a continuação das negociações entre os dois lados até esta semana.

Com a SAG-AFTRA tendo “muito para digerir” na oferta do estúdio, segundo uma fonte, os detalhes incluem os maiores aumentos salariais para atores em 40 anos. Além disso, houve um aumento de 100% nos bônus de remuneração por desempenho para séries e filmes de streaming de alto orçamento no pacote AMPTP, que vários CEOs receberam em uma breve ligação da Zoom em 4 de novembro para informar os dirigentes sindicais. Talvez a joia da coroa no pacote dos estúdios sejam as chamadas proteções “completas” de IA. Combinadas, juntamente com as contribuições do fundo de saúde e de pensões e muito mais, os executivos sentem que a sua oferta percorreu “um longo caminho para alcançar o que a SAG pretendia”, disse uma fonte da indústria no fim de semana.

Ou como o co-CEO da Netflix, Sarandos, disse aos líderes da SAG-AFTRA no sábado: “Não viemos apenas atrás de vocês, viemos até vocês”. Se os executivos pensavam que isso os levaria ao limite, ficaram claramente desapontados. Uma fonte do estúdio, que esperava que um acordo fosse fechado no domingo à noite, nos disse que eles tiveram que interromper a produção programada que começou hoje.

Você deve se lembrar que é difícil filmar programas de TV e programas de longa-metragem, mesmo que a greve dos roteiristas tenha acabado. As barricadas SAG-AFTRA explodiram com força total, interrompendo as filmagens de um rolo B com extras da série limitada Netflix de Nicole Kidman O casal perfeito Em Nantucket, em 28 de setembro. Não importa onde Hollywood é filmado; O sindicato os manterá sob vigilância. O problema com O casal perfeito é que ela estava usando membros não sindicalizados como figurantes diante das câmeras, o que era um grande tabu para os representantes sindicais locais em Massachusetts.

Estima-se que a combinação da agora dissolvida greve WGA e da greve SAG-AFTRA em curso custou à economia da Califórnia mais de 6,5 mil milhões de dólares até à data. Com os sindicalistas unidos, mas sentindo a pressão financeira, o outro lado das consequências da paralisação quase total das produções foi a perda de 45 mil empregos na indústria do entretenimento.

Se um novo acordo for alcançado, a mudança na rapidez com que os atores poderão regressar ao trabalho e promover novas séries de televisão e filmes permanece em questão. Dada a dimensão do SAG-AFTRA de 160.000 membros, espera-se que o regresso dos actores ao trabalho durante o período de ratificação do contrato possa não ser tão viável como foi para o WGA de 12.000 membros, cujos membros regressaram antes da votação final do seu novo contrato. .

Nesse contexto, os membros do SAG-AFTRA e seus aliados compareceram hoje em força aos estúdios e escritórios em Los Angeles e Nova Iorque, com piquetes planeados para quase uma semana inteira a partir de agora. Esta semana também veremos dois dos principais executivos de Wall Street enfrentando escrutínio, enquanto a Warner Bros Discovery e a Disney divulgam seus últimos lucros trimestrais e projetam o novo ano.