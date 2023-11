Maneiras de quebrar o nó com o baterista Jay Weinberg

Amy Harris/Invision/AP

O Slipknot se separou do baterista de longa data Jay Weinberg. A banda anunciou no domingo No site deles que depois de uma década atrás do grupo, Weinberg deixaria a banda.

“Gostaríamos de agradecer a Jay Weinberg por sua dedicação e paixão nos últimos 10 anos”, escreveu o Slipknot em seu comunicado. Weinberg se juntou à banda em dezembro de 2013 De acordo com seu site, Após a saída do baterista original Joey Jordison no mesmo mês. Jordison disse na época que saiu pelo que descreveu como “motivos pessoais”, mas em 2016 revelou que tinha uma doença neurológica que causou sua saída. “Fiquei muito doente com uma doença terrível chamada mielite transversa. Não conseguia mais jogar. Era uma forma de esclerose múltipla, que eu não desejaria aos meus piores inimigos.” Jordison morreu “pacificamente durante o sono” em 2021 .

Comum

“Ninguém pode substituir o som, estilo ou energia original de Joey Jordison, mas Jay honrou as partes de Joey e contribuiu para os últimos três álbuns e nós, a banda e os fãs apreciamos isso. Mas como sempre, o Slipknot tem a intenção de evoluir. A banda decidiu para tomar uma decisão criativa e terminar com Jay. Desejamos a Jay tudo de bom e estamos muito entusiasmados com o que o futuro reserva.

Filho de Bruce Springsteen e do baterista da E Street Band, Max Weinberg, Jay Weinberg tocou no álbum de 2014 da banda de metal de Iowa. .5: Capítulo cinza2019 Nós não somos seu tipoE no ano passado O fim, até agora. Weinberg, que se apresentou com a banda em Toluca, México, em Festival do Céu e do Inferno em 3 de novembro E foi reconhecido Baterista de metal do ano Na pesquisa do leitor de 2023 do Modern Drummer em setembro, ele ainda não comentou publicamente sobre seu rompimento com o Slipknot.