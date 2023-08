Rutgers fechou a viagem com uma vitória por 121-65 sobre o Portugal All Stars

Vídeo: Adam Finkelstein: Dylan Harper é o jogador mais consistentemente produtivo na classe de 2024

Rutgers garantiu outra vitória confortável para encerrar sua viagem ao exterior em Lisboa, quando os Cavaleiros Escarlates derrotaram o Portugal All Stars por 121 a 65 em uma revanche do confronto de quarta-feira. Oito jogadores diferentes terminaram com dois dígitos na pontuação total na vitória dos Cavaleiros Escarlates. Como uma equipe, os Cavaleiros Escarlates atiraram 43 de 76 do chão, 12 de 28 atrás do arco e 23 de 28 da faixa de caridade. Rutgers terminou com 30 assistências de equipe na noite. A revanche foi repetida sob as regras da Fiba, com um cronômetro de 24 segundos usado.



Como centro sênior, foi um empate a dois para o líder da equipe Penhasco Omorui e atacante sênior André Hyatt Ambos terminaram com 19 pontos. Omoruyi acertou oito de 11 rebatidas e teve dez rebotes em seu terceiro double-double consecutivo, enquanto Hyatt pegou oito rebotes na linha.



Foi outra exibição forte para os calouros, que todos os cinco terminaram com pontuações de dois dígitos. Avanço do segundo ano Antwon Woolfolk O guarda calouro marcou 17 pontos em sete de nove arremessos (incluindo três). Gavin Griffiths Teve 15 pontos e quatro rebotes, enquanto acertou cinco de oito no chão e dois de cinco na linha de três pontos.



armador calouro jamaicano Davis Ele também teve um double-double com 12 pontos e 11 assistências em quatro de oito arremessos do chão e dois de três atrás do arco. armador do segundo ano Derek Simpson 11 pontos e quatro assistências ao fazer cinco das nove tentativas do chão, e a segunda para frente Antonio Sol Teve 10 pontos e três rebotes.

armador sênior Noah Fernandez Ele fez 10 pontos e seis assistências em três das sete tentativas de campo e duas de cinco atrás do arco. Avançado sênior Oskar Baumquist Também contribuiu ofensivamente com oito pontos e quatro rebotes.



Com a vitória, os Cavaleiros Escarlates terminaram a viagem com um recorde perfeito de 3 a 0, com os dois confrontos anteriores chegando na noite de quarta-feira com uma vitória por 119 a 62 sobre o Portugal All Stars e uma vitória por 85 a 83 sobre o Senegal. Pick on Tucker na última quinta-feira à noite. Rutgers volta para casa de Lisboa amanhã de manhã, encerrando uma viagem de 11 dias e três paradas no exterior.

Inscreva-se agora para uma assinatura VIP anual da Scarlet Nation e economize mais de um terço do preço. Em vez de US$ 9,95 por mês, serão cobrados US$ 6,27 por mês durante um ano. Clique aqui Obtenha acesso premium e bolas de futebol e basquete da Rutgers, cobertura e atualizações todos os dias do ano. Registre-se aqui.