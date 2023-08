Tommy Bowe, do Ireland AM, passa um tempo sozinho com a esposa Lucy para visitar Portugal em família

Tommy Bowe contou que sua família partiu para Portugal para que ele pudesse passar algum tempo sozinho com sua esposa Lucy.

O apresentador do Ireland AM está tirando uma folga do programa matinal para aproveitar as férias com sua esposa e seus dois filhos.

Ela postou uma foto de si mesma sorrindo com uma taça de vinho no Ancao Beach Club, no Algarve, Portugal.

O ex-jogador de rúgbi escreveu: “30 minutos para as crianças…1 garrafa feita #kitty”.

Alguns de seus amigos comentaram brincando sobre sua reação no filme.





Mairead Ronan comentou: “Sua foto em Getaway”.

Seu colega estrela da Virgin Media, Alan Hughes, disse: “Olhe para o seu rosto tonto”.

Sarah Butler, autora do livro de receitas, acrescentou: “Pegue outra garrafa rápido! Aproveite”, disse.

(Imagem: Instagram)



Tommy já havia se aberto sobre sua vida com sua esposa Lucy, e eles equilibram seu tempo entre o trabalho e o tempo com a família.

Os dois filhos, Emma, ​​de cinco anos, e Jamie, de dois, frequentam a creche.





“Tem sido um grande malabarismo para mim e minha esposa”, disse ele anteriormente ao Irish Independent. “Deveríamos ter um calendário compartilhado.

“Eu tenho deveres de trabalho e tarefas domésticas e ela também. Nós dois temos que trabalhar juntos.

“É um compromisso. É mais sobre tentar se comunicar o máximo que puder com sua esposa e tentar ter certeza de que posso fazer meu trabalho da melhor maneira possível.

O ex-jogador de rúgbi também é dono de uma empresa de moda, a XV Kings, o que significa que ele tem que equilibrar muito trabalho e responsabilidades familiares.

Ela disse: “Minha filha acabou de começar a dançar irlandesa. Ela faz balé e natação. Todas essas promessas estão lá. Mas quem é pai sabe exatamente o que é.





“Você quer fazer o que é melhor para seus filhos e incentivá-los a se envolver em atividades extracurriculares e aproveitar o tempo com seus amigos. Mas, você sabe, você tem que fazer o trabalho de colocar comida na mesa.

