A conclusão da Barragem da Cúpula do Alto Tâmega – com a sua concepção em arco duplo e 104,5 metros de altura, com 220 mil metros cúbicos de betão – constitui um marco significativo. Terminada esta fase, as atenções voltam-se agora para o enchimento da albufeira do Alto Dâmega. Este movimento estratégico vai facilitar a utilização dos recursos hídricos para a geração de eletricidade renovável na central do Alto Tâmega, estrategicamente localizada na base da barragem.

Descrevendo os detalhes técnicos, a Iberdrola destaca o recente fechamento do Túnel de Desvio Fluvial. Nos próximos três meses, um plugue de concreto substancial de 28 metros de comprimento será construído dentro do túnel, uma etapa crítica destinada a garantir o fechamento abrangente e sustentado do túnel de desvio durante toda a vida operacional da instalação. Ao longo desse período de três meses, a vazão do rio seguirá seu ciclo pela base da barragem, mantendo um ritmo natural contínuo.

“O complexo hidroelétrico do Tâmega é um dos maiores projetos energéticos da história de Portugal”, disse a Iberdrola.