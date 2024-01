“O maior cachorro do mundo” Bobby está sob investigação do Guinness World Records

Animais de estimação

O escândalo que envolveu o mundo dos cães recordistas levou o Guinness World Records a colocar temporariamente candidaturas tanto para o cão vivo mais velho como para o cão mais velho de sempre, confirma o Post.

A idade de Bobby era de 30 anos e 266 dias em 1º de fevereiro de 2023, quando Recordes Mundiais do Guinness Acredite nele como o novo recordista de cão vivo mais velho e cão mais velho nunca.

Bobby morreu em outubro de 2023, poucos meses após seu 31º aniversário Ele confirmou no Facebook Escrito pela Dra. Karen Baker, uma veterinária que conheceu o cão em diversas ocasiões.

“Ontem à noite, esse doce menino ganhou asas”, escreveu ela. “Mesmo que ele tenha sobrevivido a todos os cães da história, seus 11.478 dias na Terra nunca seriam suficientes para aqueles que o amavam. Boa sorte, Poppy… Você ensinou ao mundo tudo o que nunca deveria.”

Diz-se que Bobby tinha 30 anos e 266 dias em 1º de fevereiro de 2023. Recordes Mundiais do Guinness

O cão era um Ravero do Alentejo de raça pura, uma raça de cão de guarda de gado com uma esperança média de vida de 12 a 14 anos, segundo o jornal britânico Daily Mail. Clube Americano de Canil.

No entanto, recentemente surgiram dúvidas se o cão português é de facto o maior cão de sempre – embora a sua data de nascimento tenha sido previamente confirmada pelo Serviço Médico-Veterinário do Município de Leiria, como bem como Siakuma base de dados de animais de estimação licenciada pelo governo português.

As pessoas agora estão se perguntando por que as fotos de Bobby quando filhote o mostram com patas brancas, enquanto as fotos dele mais velho o mostram com patas marrons.

Por causa da dúvida também Investigação da WIREDO Post soube que o GWR está conduzindo uma revisão formal do registro, incluindo a revisão das evidências arquivadas, a busca por novas evidências e o contato com especialistas e pessoas associadas ao pedido original.

No entanto, recentemente surgiram dúvidas se Bobby é realmente o maior cachorro de todos os tempos. Luis Boza/Agência Anadolu via Getty Images

As solicitações são pausadas enquanto a revisão está em andamento até que todos os resultados sejam confirmados e comunicados.

“Nenhuma ação foi tomada em relação a qualquer recordista até o momento, e qualquer ação será determinada com base no resultado da revisão”, explicou um porta-voz da empresa sobre relatos de que Bobby havia sido destituído do título.

