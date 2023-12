Rosenthal: Como a agência gratuita de Yoshinobu Yamamoto se compara aos arremessadores japoneses anteriores

O viés de atualidade cria a impressão de que a busca de Yoshinobu Yamamoto é o arremessador japonês de recrutamento mais intenso que já vimos. O grande número de equipes de grande mercado que lidam com Yamamoto certamente qualifica sua agência gratuita como incomum. Mas a empolgação em torno do destro não é tão diferente da empolgação gerada por Daisuke Matsuzaka durante a temporada 2006-07, Yu Darvish durante a temporada 2011-12 e Masahiro Tanaka durante a temporada 2013-14. A este respeito, Shohei Ohtani durante 2017-2018.

Ohtani claramente se enquadra em uma categoria separada, e não apenas porque é um jogador de mão dupla. Ele tinha 23 anos quando assinou, limitando seu bônus sob as regras internacionais de contratação amadora a US$ 2,3 milhões. As melhores comparações com Yamamoto são Matsuzaka, Darvish e Tanaka, que não enfrentaram nenhum teto salarial.

Assim como Yamamoto, Darvish e Tanaka estavam entrando na temporada de 25 anos. Matsuzaka era um pouco mais velho, entrando na campanha aos 26 anos. Olhando para trás, à medida que a candidatura a Yamamoto se intensifica, as suas experiências nas ligas principais podem ser vistas como, pelo menos, algo benéficas.

como O atletaJason Stark e Eno Sarris mostraram em artigos separados que as informações objetivas disponíveis sobre Yamamoto, desde a avaliação do pitch até a análise biomecânica, são muito mais abrangentes do que eram para qualquer um de seus antecessores. Porém, nada está garantido.

Matsuzaka, que se juntou ao Boston Red Sox em um contrato de seis anos no valor de US$ 52 milhões depois que o time adquiriu seus direitos por uma taxa de postagem de US$ 51,11 milhões, fez 61 partidas em suas duas primeiras temporadas com o Boston e 55 jogos nas quatro finais. Seus ferimentos incluíram ligamentos rompidos no cotovelo, o que exigiu uma cirurgia de Tommy John. Seu ERA ajustado com o Red Sox ficou pouco acima da média da liga e, após o término de seu contrato, ele passou duas temporadas regulares no New York Mets.

Darvish, que se juntou ao Texas Rangers em um contrato de seis anos no valor de US$ 56 milhões mais uma taxa de postagem de US$ 51,7 milhões, é talvez o mais bem-sucedido de todos os arremessadores japoneses, duas vezes vice-campeão do Cy Young Award e cinco vencedores de todos os tempos. . A estrela está entrando em sua 12ª temporada na liga principal. Ele também teve problemas no cotovelo, exigindo cirurgia de Tommy John em 2015, cirurgia artroscópica no cotovelo em 2018 e um bloqueio causado por uma reação ao estresse no final de 2023. Mas seu ERA ajustado de carreira é 17 por cento maior do que a média da liga. Zach Greinke, um forte candidato ao Hall da Fama, teve uma classificação mais elevada, de 21%.

Tanaka, que se juntou ao New York Yankees em um contrato de agente livre de sete anos e US$ 155 milhões, também teve uma carreira de sucesso na liga principal, mesmo depois de ser diagnosticado com uma ruptura parcial no ligamento do cotovelo em sua primeira temporada. Ele evitou a cirurgia e teve uma média de 27 jogos em suas seis temporadas completas antes da encurtada campanha de 2020. De acordo com a métrica em dólar da FanGraphs, que é o WAR convertido em uma métrica em dólar com base no que um jogador ganhará na agência gratuita, o desempenho de Tanaka em seu contrato foi ligeiramente superado por seu desempenho na temporada regular. Ele também foi forte na pós-temporada, produzindo um ERA de 3,33 em 10 partidas.

No seu melhor, até Matsuzaka mostrou porque foi promovido – em sua segunda temporada, ele fez 18-3 com uma ERA de 2,90 e liderou os majores em média de rebatidas adversárias. No entanto, mesmo todo o trabalho de Darvish mostra o perigo de dar um contrato de 10 anos ou mais a Yamamoto, que nunca arremessou nas ligas principais e, embora muito atlético, tem apenas 1,70 metro e 176 libras. No entanto, os executivos da liga principal não parecem desencorajados por sua pequena estatura.

Yamamoto, com base na intensa concorrência no mercado aberto, poderia mais do que duplicar o contrato de Tanaka, sem incluir taxas de publicação que poderiam exceder 50 milhões de dólares. O hype em torno disso é quase certamente justificado. As decisões que as equipes tomam hoje estão mais informadas do que nunca. Saiba que ele não é o primeiro arremessador japonês de 25 anos a criar esse tipo de empolgação e não será o último.

O próximo, em algum momento nos próximos anos: Ruki Sasaki, 22 anos.

Os Brewers ainda estão decidindo o que fazer com Corbin Burns. (Wendell Cruz/EUA Hoje)

O que fazer com queimaduras

Ainda não está claro se os Milwaukee Brewers estão dispostos a negociar o destro Corbin Burnes. Mas há a possibilidade de a equipe levar Burns para a temporada por causa do desejo do proprietário Mark Attanasio de competir e evitar o tipo de reação que a equipe recebeu por negociar Josh Hader no prazo de 2022, de acordo com fontes da liga principal familiarizadas com o pensamento da equipe. .

Se os Brewers não conseguirem competir, poderão transferir Burns no prazo de 2024 e obter um retorno semelhante ou talvez melhor, desde que ele permaneça saudável. O problema neste momento para as equipes abertas a iniciar negociações é que muitos agentes livres ainda estão disponíveis. Destes, apenas Blake Snell exigiria a perda de uma escolha no draft. Outros concorrentes custam apenas dinheiro, permitindo que as equipes mantenham suas escolhas e projeções.

Também reduz as chances dos Brewers de obter um grande retorno: Burns faz Ele deve ganhar US $ 15,1 milhões Em seu último ano de arbitragem antes de se tornar um agente livre. Ao contrário de Tyler Glasnow, que foi negociado na semana passada do Tampa Bay Rays para o Los Angeles Dodgers, as equipes consideram improvável que ele assine uma prorrogação. O agente de Burns, Scott Boras, geralmente prefere que seus clientes estabeleçam seus valores no mercado aberto. A Glasnow é representada pelo Wasserman Media Group, que historicamente tem sido mais aberto a tais negócios.

Attanasio poderia então pensar: Por que ele está fazendo isso? Por que você não tenta competir primeiro? Os Brewers provaram ser adeptos da maximização de recursos limitados, chegando aos playoffs em cinco das últimas seis temporadas. No entanto, todas essas aparições na pós-temporada ocorreram sob o comando de Craig Counsell como técnico. O que, pensando bem, pode ser outro motivo para Attanasio pegar Burns e, por falar nisso, parar o shortstop Willie Adams. O proprietário certamente iria querer o melhor conselheiro, que desistiu do rival Chicago Cubs.

O problema de manter Burns é que ele pode se machucar antes do prazo ou seu desempenho pode diminuir. Se os Brewers afirmam, as negociações para Burns e Adams parecem fora de questão para uma organização que ainda se recupera das consequências de Hader. Portanto, para Burns, Adams e Brandon Woodruff, a quem não foi oferecida uma cirurgia no ombro, os Brewers podem acabar com apenas duas escolhas – uma se recusarem fazer uma oferta qualificada a Adames.

Equipes proativas e de baixa renda, como Rays e Cleveland Guardians, raramente são apanhadas nessas situações. Eles estão tentando agir mais cedo ou mais tarde, que foi exatamente o que os Brewers fizeram com Hader, que acabaram contratando William Contreras e o conceituado Robert Gasser.

Talvez a melhor maneira de ver isso seja esta: o que os rivais dos Brewers na NL Central prefeririam fazer? Fortalecer o clube a longo prazo, substituindo Burns ou Adams por jogadores que possam agregar aos jovens talentos do elenco? Ou dar uma última chance com Burns e Adams em 2024 e depois perder uma ou ambas apenas por escolhas no draft?

A resposta parece clara. Mas para Attanasio a escolha pode não ser fácil.

Desigualdade no conjunto de recompensas antes do árabe?

O conjunto de bônus pré-arbitragem tem como objetivo fornecer compensação adicional aos jogadores com zero a três anos de serviço. Mas em 2023, o segundo ano do sistema, uma parte do dinheiro foi para jogadores que já eram bem remunerados.

De acordo com os números Obtido pela Associated PressTrês dos quatro maiores bônus baseados em desempenho foram dados a jogadores que assinaram extensões de longo prazo – Julio Rodriguez (US$ 210 milhões), Corbin Carroll (US$ 111 milhões) e Spencer Stryder (US$ 75 milhões). Juntos, os três receberam um adicional de US$ 5.370.519, representando mais de 10% do total de US$ 50 milhões.

Por que não excluir do pool os jogadores com garantias de longo prazo, permitindo que o dinheiro seja distribuído aos jogadores que não possuem essa segurança? O sindicato procurou fazê-lo na última rodada de negociação coletiva, segundo fontes familiarizadas com as discussões. O sindicato acredita que o dinheiro do conjunto de bônus pode ajudar a desencorajar 0-3 de assinar extensões abaixo do mercado.

A liga recusou atender ao pedido da federação, considerando que o jogador que recebe o bónus deve recebê-lo, independentemente da sua situação contratual. As adições para 0-3 jogadores geralmente envolvem salários baixos nos primeiros anos, com muito dinheiro chegando mais tarde. No entanto, Rodriguez e Carroll receberam bônus de assinatura de US$ 15 milhões e US$ 5 milhões, respectivamente (o acordo de Strider não incluía bônus de assinatura).

É altamente improvável que haja ajustes na forma como o dinheiro é distribuído durante o atual acordo de parceria abrangente, que vigora até 1º de dezembro de 2026. Mas o sindicato está certo de que na próxima rodada de negociações renovará sua tentativa de aumentar o tamanho do pool de US$ 50 milhões. . Se 0-3 detentores de garantias longas continuarem a receber as recompensas mais elevadas, poderá ser apropriado reconsiderar a forma como os fundos são distribuídos.

