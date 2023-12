O quarterback da UTSA, Frank Harris, está fora do Frisco Bowl devido a uma lesão

O quarterback da UTSA, Frank Harris (0), é demitido pelo atacante defensivo de Tulane, Keith Cooper Jr., no primeiro tempo de um jogo de futebol americano universitário da NCAA em Nova Orleans, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. (AP Photo / Gerald Herbert) Gerald Herbert/Associated Press O quarterback da UTSA, Frank Harris (0), enfrenta o safety de Tulane, Cam Bedisloe (8), no goleiro no primeiro tempo de um jogo de futebol americano universitário da NCAA em Nova Orleans, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. (AP Photo / Gerald Herbert) Gerald Herbert/Associated Press

O quarterback da UTSA, Frank Harris, não jogará no Frisco Bowl devido a uma lesão, marcando um fim abrupto em sua carreira recorde.

A equipe anunciou menos de uma hora antes do início da partida de terça-feira, às 20h, contra Marshall, que Harris não estaria disponível devido a uma lesão no ombro sofrida no final da temporada regular da UTSA contra Tulane, em 24 de novembro.

“Eu faria qualquer coisa para estar lá com meus companheiros de equipe, mas infelizmente não posso”, disse Harris em comunicado da UTSA. “Deus tem algo maior reservado para mim. Aos fãs, obrigado por todo o amor e apoio nas últimas sete temporadas. da minha vida. Não poderei jogar esta noite, mas estarei em jogo.” “Para apoiar e encorajar meus companheiros de equipe para o que esperamos que seja nossa primeira vitória no bowl.”

Owen McCown, um calouro que ingressou no programa este ano como transferido do Colorado, deverá começar no lugar de Harris.

“Estamos todos extremamente tristes porque Frank não poderá jogar esta noite contra Marshall, naquele que teria sido seu último jogo como jogador de estrada”, disse o técnico Jeff Traylor em comunicado da UTSA. “Ele é um dos jogadores mais difíceis que já treinei, e se ele puder estar lá como zagueiro esta noite, ele estará.” READ O GM do Bears, Ryan Poles, discute os comentários sinceros de Justin Fields - NBC Sports Chicago

Rumores sobre o status de Harris começaram a circular nas redes sociais na manhã de terça-feira, quando a linha de apostas passou de 12,5 pontos a favor da UTSA para 7,5 no início da tarde.

Quando os Roadrunners chegaram ao Toyota Stadium, Harris assistiu à primeira rodada de aquecimento do quarterback vestindo um agasalho preto antes de retornar ao vestiário. Quando a equipe saiu para a reta final antes do início do jogo, Harris não estava uniformizado com o resto de seus companheiros.

Ele não mostrou sinais óbvios de lesão antes do jogo e falou em sua última coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira sobre as emoções em torno de sua última aparição como Roadrunner.

“Ainda não me atingiu muito, mas amanhã à noite, ganhando ou perdendo, provavelmente terei lágrimas nos olhos porque é a última vez que jogarei com o uniforme da UTSA”, disse Harris. “Estar aqui há tanto tempo e as lutas que passamos para ter o sucesso que tivemos nas últimas duas temporadas. Definitivamente significa muito, então vou valorizar esse momento com certeza.

Harris estabeleceu 38 recordes de programa durante seu mandato de sete anos, levando a UTSA ao campeonato da Conference USA nos últimos dois anos, ao mesmo tempo que foi titular em quase todos os jogos desde o início da temporada de 2020.

Ele lidou com múltiplas lesões durante seu tempo com os Roadrunners, perdendo 2017 e 2018 com ruptura do ligamento cruzado anterior e jogando apenas quatro partidas em 2019 antes de uma lesão no ombro no final da temporada.

Ele teve pequenos hematomas que apareceram em todos os jogos de 2020 a 2022, depois enfrentou o que descreveu como um dos dias mais sombrios de sua vida na última offseason, enquanto contemplava o fim de sua carreira de jogador após uma cirurgia para limpar o joelho. . levou à infecção. READ Max Verstappen vence a corrida selvagem

“Eu disse ao treinador que estava acabado”, disse Harris na segunda-feira. “Não pensei que iria jogar esta temporada. Não sabia se conseguiria andar novamente.”

Embora um procedimento recente realizado por um novo médico tenha colocado o joelho de Harris no caminho da recuperação a tempo para a temporada de 2023, uma lesão no ombro durante o acampamento de outono prejudicou sua preparação. Ele também sofreu uma lesão no dedo do pé contra o Texas State durante o segundo jogo da temporada, forçando-o a ficar de fora nas duas semanas seguintes.