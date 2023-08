Respostas de palavras cruzadas no The New York Times de 25 de agosto de 2023

Notas do criador

Uma vez eu estava reclamando de namorar com Adam WagnerE ele me enviou esse vídeo. A ideia (incorreta) é que namorar é como procurar o banheiro certo. Você tem que experimentar um certo número de AMIGOS/POTTIES e então escolher o primeiro melhor dentre todos eles. Embora existam muitos problemas sérios com esta analogia, a questão porta-putti tornou-se uma espécie de piada interna entre nós. (Não sei quantos amigos poderei provar, PORTA-POTTIES NÃO te trai, a amostragem de Porta-Potty é rápida e não muda com o tempo, você não precisa necessariamente de coisas diferentes de um banheiro aos 20 anos versus 40 anos, nenhum banheiro jamais rejeitou meu lançamento, etc.) Embora não tenha me ajudado a encontrar um namorado (ainda!), essa analogia me inspirou a plantar um enigma com PORTA-POTTIES, e agora estamos aqui com uma publicação no New York Times (a segunda melhor coisa, na verdade). Também tenho uma dívida com Adam pelo guia incrível nesta entrada!

Paul Steinberg (1954-2023)

crédito… Família Steinberg

Paul Steinberg, analista de comunicação de pesquisa da RAND Corporation, humorista e criador de palavras cruzadas, morreu de doença de Parkinson atípica em Monterey, Califórnia, em 19 de agosto.

Enquanto estava na RAND, Paul começou a enviar piadas para The Tonight Show With Jay Leno. Leno raramente comprava artigos freelance, mas Steinberg adorava escrever piadas e continuou fazendo isso, acabando por enviar mais de 16 mil delas. Dez de suas piadas foram compradas e colocadas no ar. Ele também enviou as piadas para o longa “Laugh Lines” do Los Angeles Times, onde várias delas foram publicadas.

Steinberg conheceu sua esposa, Karen, enquanto estudava na Universidade da Califórnia, Berkeley, e eles foram casados ​​por 45 anos.

O filho deles, David, que publicou suas primeiras palavras cruzadas no New York Times aos 14 anos, ensinou seus pais a criar quebra-cabeças durante a pandemia. Steinberg mais velho gostava de pensar em temas de palavras cruzadas e publicou 13 palavras cruzadas colaborativas no The New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times e Universal Crossword.