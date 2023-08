Um hacker do GTA VI vazou imagens usando um Fire TV Stick em um quarto de hotel econômico no Reino Unido

Nos filmes, o hacker geralmente se senta em uma grande mesa com uma riqueza de tecnologia de ponta à sua frente. Na vida real, tudo que você precisa é de um Amazon Fire TV Stick, smartphone, teclado e mouse para roubar e vazar clipes de um jogo como o tão aguardado que ainda será lançado. Grande Roubo Auto IV. Foi exatamente isso que Arion Kortag, membro do grupo de hackers Lapsus$, fez enquanto estava sob fiança pelo hack da NVIDIA. BBC relatórios. O jovem de 18 anos se infiltrou na Rockstar Games, que criou… GTA VI, e chegou a se anunciar como “atacante” no canal frouxo da empresa. Cena do crime? Foi desenvolvido pelos funcionários do Travelodge Hotel no Reino Unido.

Cortag foi levado ao hotel depois que hackers o “identificaram”, postando informações detalhadas sobre ele e sua família online, colocando sua segurança em risco. Enquanto estava lá, ele não teve permissão para acessar a internet – algo que ele usou seu Fire TV Stick para se locomover.

Mais detalhes do estratagema ilegal de Kortag foram revelados após seu julgamento de sete semanas e condenação por hackear a Rockstar, o neobanco Revolut e o Uber. Um jovem de 17 anos também foi condenado, mas, ao contrário de Cortag, ainda está em liberdade sob fiança. As duas pessoas são autistas e os psiquiatras as consideraram incompetentes para serem julgadas. Isto significa que o júri só tomou a sua decisão se acreditasse que os crimes foram cometidos e não se foram cometidos com intenção criminosa.

Acredita-se que o Lapsus$, referido no tribunal como um grupo de “bandidos digitais”, seja composto principalmente por adolescentes do Brasil e do Reino Unido – Kortag e o jovem não identificado de 17 anos são dois dos sete membros presos no Reino Unido. Entre 2021 e 2022, Lapsus$ também supostamente hackeou Samsung, T-Mobile e Microsoft. Embora o grupo tenha exigido um resgate, não está claro quanto, se é que ganhou, com essas vulnerabilidades.