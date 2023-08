Como ocultar seu número de telefone no Android e iPhone

Quando você entra em contato com alguém, geralmente deseja que essa pessoa saiba quem você é. geralmente. Por outro lado, há momentos em que você pode querer ou precisar ocultar seu número de telefone da pessoa do outro lado da chamada. Esteja você usando um telefone Android ou um iPhone, você pode ocultar facilmente seu número com uma das três opções.

Oculte seu número no seu dispositivo

Os dispositivos Android e iOS permitem ocultar seu identificador de chamadas, embora algumas operadoras possam ignorar essa funcionalidade, exigindo que você bloqueie seu número diretamente por meio delas. As etapas básicas variam dependendo do seu dispositivo.

Para bloquear seu número de telefone no seu iPhone, vá para Configurações > telefone > Mostre-me o identificador de chamadase desative o botão Mostrar meu identificador de chamadas.

No Android, abra o menu do aplicativo móvel tocando em no canto superior direito. Agora role para baixo até configuraçõesEle escolhe Serviços complementaresentão encontre-o Chamadas e configurações adicionais. Agora você deve ver um Mostre seu identificador de chamadas Opção, que você pode alternar para Nunca, para bloquear seu nome e número ao fazer chamadas.

Lembre-se de que a nomenclatura exata das configurações acima pode variar dependendo do seu dispositivo Android.

Bloqueie seu número com o símbolo da estrela

Este método existe há décadas. Dependendo de onde você mora, você pode pressionar *67 no teclado do telefone antes de inserir o número de telefone do qual deseja ocultar o seu número. Quando a outra parte receber sua chamada, você verá “Número desconhecido” ou “Chamador desconhecido”. Este método é especialmente útil para verificar se alguém bloqueou seu número de telefone, pois irá contornar o bloqueio, permitindo que você entre em contato com a pessoa de qualquer maneira.

No entanto, se você estiver no Reino Unido ou na Irlanda, deverá digitar 141 antes do número de telefone em vez de *67.

Oculte seu número de telefone através de sua operadora

Este método é o mais complicado e exige que você entre em contato especificamente com sua operadora. Operadoras como AT&T e T-Mobile permitirão que você oculte seu número simplesmente ligando para o atendimento ao cliente e solicitando que ativem a configuração de bloqueio em seu sistema. Eles podem perguntar por que você deseja ocultar seu número, então pense no motivo antes de contatá-los.

Se você tiver seu próprio serviço telefônico com a Verizon, poderá ocultar seu número de telefone e identificador de chamadas encontrando a configuração Bloquear serviços no site da Verizon ou no aplicativo MyVerizon. Minha verizon está disponível em andróide E Departamento de controle internopara que você possa gerenciar facilmente os recursos de bloqueio de identificação de chamadas onde quer que esteja.

Como alternativa, se precisar que seu número de telefone apareça ao usar esse método específico, você pode discar * 82 antes de discar o número de telefone para o qual deseja ligar, o que forçará seu identificador de chamadas a aparecer no lugar do chamador desconhecido.

Infelizmente, você não pode bloquear seu número para todos. Algumas organizações, empresas e serviços de emergência ainda poderão ver seu número de telefone e nome. Se quiser anonimato completo, você sempre pode usar aplicativos de chamada como Google Voice ou Burner se realmente quiser reduzir o risco de seu número de telefone ser divulgado.