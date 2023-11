Reneature Monchik planeja plantar mais 125 mil árvores

Um projeto para ajudar a restaurar a biodiversidade da Cordilheira Monsig foi renovado

O Renatura Monchique Existe um plano revivido Com o objetivo de Plantar mais 125.000 árvores na cordilheira de Monchik.

Lançado originalmente em 2019, o projeto teve como objetivo Ajude a replantar vastas áreas da metrópole de Monchique destruídas por grandes incêndios florestais em 2018.

Como resultado direto do projeto, 260 mil árvores nativas já foram plantadasE cerca de 60 proprietários e produtores foram apoiados.

Projeto – É um esforço colaborativo RyanairO Grupo de Ordenamento do Território e Estudos Ambientais (GEOTA)O Zona Turística do Algarve (RTA)O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)E isto Câmara Municipal de Monchik – foi agora retomado para expandir estes resultados.

O evento de relançamento foi realizado na quinta-feira (23 de novembro) com a adição de Cinco carvalhos monsódicos, espécie classificada como “em perigo”.

“Como incêndios contínuos e outras ameaças afetaram a cordilheira de Monchik, Estima-se que restem apenas 250 carvalhos Monsic (Quercus canariensis). Sendo uma espécie que cresce naturalmente apenas na Serra de Monchique e na Bacia do Mira, em Portugal, um dos principais objetivos do projeto é preservá-la através da plantação de novas árvores”, refere um comunicado divulgado pela Giota.

Giota diz que nos últimos quatro anos, os proprietários de terras foram capacitados e incentivados a gerir ativamente os seus ativos florestais.

“Trabalhamos em estreita colaboração com os proprietários para que, com o nosso apoio, possam proteger o valor ecológico e económico da sua região através de uma floresta autóctone. As espécies mais plantadas são o sobreiro e o medronheiro, porque ocupam a maior área de ​​da serra de Monsig e são de grande interesse econômico para os proprietários. Acreditamos que esta é uma forma de aumentar a força das florestas não só em Monsig, mas em todo o país”, afirma Judite Fernandez, vice-presidente da Giota.

O programa entra no seu quinto ano com o maior financiamento desde o seu início: 400.000 euros garantidos pela Ryanair. Esse valor permitirá o plantio adicional de 125 mil árvores nativas até abril do próximo ano. No total, o investimento na gama Monchique é de 1,4 milhões de euros.

“A Ryanair orgulha-se do trabalho realizado no âmbito do projeto Renature Monchique. O objetivo da nossa empresa e dos viajantes é restaurar florestas e prevenir a degradação da terra na cordilheira de Monchik. Ao plantar 125.000 novas árvores, esperamos continuar a contribuir para a resiliência das florestas”, afirma Thomas Fowler, diretor de sustentabilidade da Ryanair.

Entretanto, o Presidente da RTA descreveu Renature Monchique “Exemplo de sucesso de parceria público-privada” Tem “contribuído para a conservação e desenvolvimento do património natural de Monsig.

Este é um exemplo da política ambiental responsável da Ryanair, que permite iniciativas dignas, como o programa de compensação de carbono, para ajudar a reflorestar áreas da cordilheira que foram duramente atingidas pelos incêndios que queimaram 27.000 hectares de florestas e terras agrícolas. 2018. Renature Monchique conseguiu transformar uma tragédia numa oportunidade Para uma gestão florestal sustentável e conservação da riqueza da paisagem indígena, esperamos, portanto, que este projecto continue por muitos mais anos. A RTA fará o possível para atingir esse objetivo”, afirma Gomes.

O projeto foi comemorado pelo prefeito de Moncic, Paulo Alves, que afirma que “o apoio sustentável é essencial para a gestão privada das florestas que ocupam a maior parte de Moncic”.

O envolvimento do município no projeto, diz, “é incentivar a comunidade a recuperar as suas propriedades após um incêndio, e visa tornar as florestas mais biodiversas, rurais resistentes ao fogo e sustentáveis”.

“Por exemplo, sabemos que a plantação de medronheiros promove a resiliência da floresta, garante matéria-prima para a produção de aguardente de medronheiro e, simultaneamente, cria a riqueza necessária à gestão destes povoamentos”, acrescenta.

O ICNF tem sido um forte apoiante do projeto desde o seu início, que é “crucial para aumentar a biodiversidade e a resiliência da serra de Moncic e incentivar os cidadãos a gerirem os espaços naturais”, afirma António Miranda, deputado regional. Diretor do ICNF Algarve.

Por Michael Brooksow

