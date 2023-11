Principal partido da oposição de Portugal promete cortes de impostos e pensões mais altas antes das eleições

As pessoas esperam que o líder do Partido Social Democrata (PSD) de Portugal, Rui Rio, chegue a um comício de campanha para as eleições em Lisboa, Portugal, em 17 de janeiro de 2022. REUTERS/Pedro Nunes/Foto de arquivo Obtenha direitos de licenciamento

Lisboa, 25 de novembro: O líder do principal partido da oposição de Portugal prometeu no sábado reduzir os impostos sobre o rendimento dos jovens e aumentar gradualmente as pensões do Estado se vencer as eleições no início deste mês, após a demissão do primeiro-ministro do país.

O primeiro-ministro socialista português, António Costa, demitiu-se em 7 de novembro, no meio de uma investigação sobre o alegado tratamento ilegal dos contratos do seu governo de lítio, hidrogénio e centros de dados.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições para 10 de março.

Uma sondagem da Intercompus mostrou na sexta-feira que o Partido Socialista de Costa, que elegerá um novo líder no próximo mês, obteve 23,6% dos votos e a oposição de centro-direita Social Democratas (PSD) com 21,9%. Outras sondagens têm o PSD à frente.

De acordo com a sondagem de sexta-feira, o PSD precisaria do apoio do partido de extrema-direita Chega para formar governo, mas o líder do partido, Luis Montenegro, até agora descartou tal coligação.

Muitas vezes criticado pela falta de carisma político, Montenegro admitiu numa conferência do partido no sábado que alguns acreditavam que ele precisava de “mais energia e perspicácia” e prometeu dar tudo de si na corrida ao primeiro-ministro.

“Vamos trabalhar, vamos para a rua”, disse o homem de 50 anos. “A única alternativa com que contamos…quem quer uma mudança de regime…deveria votar no PSD.”

O PSD do Montenegro disse que publicaria o seu plano partidário completo no devido tempo, mas alguns dos seus planos incluem a redução do imposto sobre o rendimento para menores de 35 anos e creches e pré-escolas gratuitas para todos.

Numa tentativa de apelar aos eleitores mais velhos, o PSD do Montenegro disse que “não iria deduzir um cêntimo de quaisquer pensões” e que estas iriam aumentar gradualmente. Ele disse que o benefício mínimo mensal em dinheiro para pensionistas de baixa renda deveria ser de 820 euros (894,37 dólares) até 2028.

Atrair migrantes para Portugal é importante, disse, acrescentando que “a porta não deve ser aberta ou trancada” para ajudar a resolver os desafios demográficos de Portugal, acrescentando que “a regularização e a decência são essenciais”.

Montenegro, um advogado, parece estar insinuando a Sega, que tem políticas anti-imigração no topo da sua agenda política. Disse também que é importante erradicar a corrupção, regular o lobby e criminalizar o enriquecimento ilegal.

Reportagem de Caterina Demoni em Lisboa

