Espera-se que Andrade deixe a AEW após o apocalipse, segundo Tony Khan

Após semanas de rumores, relatórios surgiram antes da AEW o fim do mundo A PPV anunciou ontem à noite (30 de dezembro) que Andrade El Ídolo deixará a empresa imediatamente após o show em Nova York.

Tony Khan confirmou esses relatórios ao discutir as saídas de QT Marshall e Raphael Murphy durante o hype da mídia pós-PPV:

“Alguém que não está conosco há cinco anos, mas está conosco metade do tempo, e tem sido ótimo e alguém que eu realmente respeito, e não necessariamente esperaria vê-lo, como ele faz agora .” No momento estou renovando o contrato, mas o cara por quem tenho muito respeito e de quem estou me despedindo em boas condições e que foi ótimo e que esteve aqui e lutou esta noite é o Andrade El Edolo.

“O contrato de Andrade El Edolo expira no final do ano e tivemos ótimas conversas. Tenho muito respeito por Andrade El Edolo, ele foi um grande jogador no Clássico Continental. Queria mantê-lo envolvido no topo, e se conseguirmos chegar a um acordo, com certeza ele será alguém “Vamos colocá-lo em uma posição de destaque. Acho que fizemos tudo o que pudemos para mostrar ao Andrade El Ídolo que o apreciamos muito, e o a última corrida que ele teve nos últimos meses foi tremenda. Se é assim que ele deixa a AEW, fale sobre sair com uma nota alta.”