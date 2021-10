Red Sox vs. notícias. Astros

Assista Fox Sports 1 e ouça WEEI (93,7 FM na área de Boston).

Esta foi a primeira corrida do Sox desde o primeiro semestre de ontem – 19h36min.

Eles ainda estão perdendo 7-1 no topo do oitavo.

Rafael Devers finalmente consegue Sox no conselho – 19h34.

Seu caminho solo para casa permaneceu justo enquanto ele subia para as arquibancadas de campo apropriadas. É a quinta vez que Devers consegue em casa na pós-temporada.

Ainda assim, ninguém se aquece em um bullpen dos Astros. Framber Valdez deu 70 tiros naquela raquete.

Por dentro das desgraças defensivas de Kyle Schwarber – 19h32

Os Red Sox pagaram pela série defensivamente, devido em grande parte à falta de experiência de primeira base de Kyle Schwarber.

Quando o Red Sox o pegou no prazo, Schwarber não havia jogado na primeira base.

O sexto erro de Schwarber provou ser caro. Então, na sétima entrada, a bola que caiu sob seu desafio na tentativa de flop de Hansel Robles foi aquela que Schwarber deveria ter possuído (embora Robles tenha sido julgado como falta).

O homem da primeira base Bobby Dalbeck não jogou muito durante esses playoffs, com Cora escolhendo o ataque em vez da defesa. A última largada de Dalbec foi o primeiro jogo da ALDS. No entanto, Schwarber está de zero a 3 até agora neste jogo e só chega a 0,150 durante os playoffs.

Estatísticas incríveis – 19h27

Os Astros marcaram 21 de 29 vezes nesta série por dois pontos – um recorde do ALCS.

Isso nunca aconteceu com Alex Cora – 19:17

Cora nunca perdeu partidas consecutivas em uma série de playoffs. 5-0 estava chegando esta noite.

Hansel Robles conquista a colina pelo Sox – 19h15

Ryan Brazier estava em uma caminhada rápida.

Esses implacáveis ​​rebatedores Astros – 19h06

O Red Sox venceu por 14-0 desde o oitavo inning na noite passada. Os Astros colocaram mais cinco tacadas na sexta, três das quais vieram com duas saídas.

Eles marcaram 38 pontos com dois adversários nesta pós-temporada. É parte do que os torna o melhor jogador ofensivo do beisebol. Eles são implacáveis.

A hora é agora 6-0 – 19:01

Post para Astros – 18:56

Yuli Gouriel marcou o 37º inning do Astros nesta pós-temporada, levando o Houston a uma vantagem de 4-0.

E é isso para Chris Sale – 18:48

Jordan Alvarez acertou outro corredor do Astros na primeira quadra, que viu de Sale em sexto lugar.

T6: Astros 3, Red Sox 0

Alvarez deixou sua marca contra o Red Sox neste jogo, levando as três corridas que se seguiram duas vezes. Mas antes disso, a caminhada crucial de Jose Altuve para liderar o primeiro tempo e, em seguida, um erro de Kyle Schwarber no topo do sexto custou ao time dos Sox.

Vendido. Alvarez levou todos os três golpes do Astros.

Linha de venda final: 5 innings, três strikes, 4 runs (3 ganhos), 2 BBs, 7 Ks, 87 arremessos, 55 strikes.

Ryan Brazier na colina.

Erro ruim para Schwarber – 18:47

Erro fatal. Vamos ver como isso se desenvolve.

Essa foi uma oportunidade perdida para Sox – 18:44

Uma grande oportunidade foi perdida pelos Red Sox na parte inferior do quinto lugar. Eles estão agora 0 em 11 com os corredores no centro de pontuação, estendendo-se para a competição da noite passada. Hunter Renfroe continua o corpo a corpo, torcendo em um jogo duplo. Então Verdugo fez uma pausa primeiro para terminar. Tão doloroso.

O que eles vão fazer com Chris Seal? – 18h35

Um tour de oito quadras está à venda neste quadro, o que o coloca em 79º lugar no jogo. A venda completou seis corridas apenas uma vez neste ano. Será interessante ver o que Cora fará com Sale no dia 6.

A propósito, você deve imaginar que Cora dá a um arremessador do calibre dele a chance de chegar ao sexto lugar e ficar no topo do ranking.

O Red Sox ainda não colocou a bola em jogo 😬 – 18:25

Framber Valdez é perfeito em quatro rodadas. Os Red Sox nunca colocaram uma bola em jogo e ninguém saiu de campo. Nove Terras!

Isso era Chris Seal vintage – 18:21

Esse era o Chris Seal vintage. Ele minguou depois de deixar Alvarez cantar uma longa música, então foi com pura força de uma maneira que não víamos desde o retorno da cirurgia de Tommy John no início deste ano.

Ele jogou apenas um deslize de seus últimos oito arremessos. Ele atingiu Correa a 96 mph, depois Tucker a 98. Talvez isso pudesse fazer o Sox andar.

Chris Sall sobrevive ao trânsito e não consegue esconder sua empolgação – 18h15.

Com velocistas em primeiro e terceiro, Chris Sall venceu Carlos Correa e Kyle Tucker em quarto lugar.

Atrás dos números em Valdez – 18h03

Exceto por seus quatro rebatidas, todas as equipes de Valdez caíram no chão. O Red Sox ainda não o descobriu.

Abordagem interessante da venda – 17:53

Fato interessante: Altuve só jogou uma bola rápida naquele bastão para terminar em primeiro lugar na terceira.

Ciel jogou sete controles deslizantes nele naquele morcego de nove tons, incluindo cinco em uma fileira.

O Sox não consegue resolver o naufrágio de Valdez – 17:45

Afundar Valdez é seu objetivo principal, e até agora os Red Sox não foram capazes de resolvê-lo.

Ele fez três rachaduras no solo e quebrou dois bastões em um mergulhador durante duas rodadas – uma contra Schwarber, depois Devers. Ele joga a bola de canto na canela e faz Martinez perseguir aquela quadra para o terceiro golpe e congela Hunter Renfrew nele também.

O que Chris Sale precisa de um ataque Sox – 17:35

O Red Sox marcou apenas duas corridas desde a primeira metade da noite passada, quando Xander Bogaerts acertou um tiro em duas fases. Répteis solitários não fazem mal a você. Selling respondeu bem naquele inning após o pop solo de Alvarez. Cabe ao infrator agora dar uma folga.

O Astros volta a atacar primeiro – 17:25.

Esta não foi uma exibição ruim de Sale, foi apenas uma boa tacada de um rebatedor forte em Yordan Alvarez. É seu segundo Homer na pós-temporada que ele entrou hoje com 0,320 nos playoffs com 0,480 de defasagem.

O que uma ofensa do Red Sox deveria fazer diferente – 17:19

O crime deve ser mais eficaz em momentos cruciais. Eles foram de 0 a 9 com dois corredores na posição de pontuação, deixando 11 corredores na base.

meias vermelhas: Hernández CF, Schwarber 1B, Bogaerts SS, Devers 3B, Martinez DH, Renfroe RF, Verdugo LF, Arroyo 2B, Vázquez C.

Como era a venda no início – 17:17

A venda precisava de nove arremessos para sair disso, e eu cheguei a 97 mph. Ele não teve sua própria mudança em sua última partida, mas parecia que ele tinha a mudança agora. Ele pediu a Bregman para verificar sua mudança antes de fazer uma mudança na terra.

O que devemos esperar de Chris Seal? – 17h05

Vender o velho é sempre uma vantagem, mas mesmo antes da lesão, Sale realmente não se saiu bem nos playoffs. Ele marcou 5,76 ERAs antes deste ano nos playoffs em sete jogos, quatro dos quais começaram. A venda deve resistir à tempestade e tentar evitar que o jogo decole mais cedo.

Como foi a Liquidação de Astros x Chris – 17h

Astros vs. torrent: Jose Altove 8-24, Michael Brantley 8-41, Alex Bergman 1-6, Carlos Correa 4-19, Aledmys Díaz 1-3, Yuli Gouriel 3-8, Martin Maldonado 2-11

Que bem os Red Sox poderiam levar na noite passada? – 4:55 pm

A equipe usou Garrett Whitlock em duas rodadas, mas ficou longe de Tanner Hook, que provavelmente será convocado para assumir alguns papéis se Sal tiver dificuldades.

Sox perdeu força. Eles podem se recuperar? – 4:45 pm

O ímpeto no beisebol é tão bom quanto no início do dia seguinte e Chris Seal não foi tão bom, então você poderia dizer que o ímpeto está do lado dos Astros – especialmente com a forma como os morcegos balançaram naquele nono turno.

A venda durou apenas dois ciclos e meio no Jogo 1 e se rendeu antes que o gerente Alex Cora desligasse. Por outro lado, o Red Sox verá Framber Valdez, que também teve sua cota de problemas no início do primeiro jogo. Valdez também fez duas rodadas e meia, desistindo de três corridas.

Lineups – 4:25 pm

Astros: Altuve 2B, Brantley LF, Bregman 3B, Alvarez DH, Correa SS, Tucker RF, Gurriel 1B, Siri CF, Maldonado C.

Configurar: LHP Framber Valdez (11-6, 3,14 ERA)

meias vermelhas: Hernández CF, Schwarber 1B, Bogaerts SS, Devers 3B, Martinez DH, Renfroe RF, Verdugo LF, Arroyo 2B, Vázquez C.

Configurar: Venda LHP Chris (5-1, 3:16 PM)

Sobre a noite passada – 16h20

Sim, o árbitro machucou o Red Sox ao perder o quarto game. Mas grande parte da culpa recai sobre eles também. Chad Finn mergulha.

Lembrança da sorte – 16h05

Pelo menos uma pessoa se divertiu perto de Fenway na noite passada. Acontece que um cara de Allston estava fora do parque quando Xander Bogaerts lançou uma corrida em casa ao longo dos Green Monster Seats. Observe a bola quicar em torno da Lansdowne Street antes de pegá-la.

“Eu disse:‘ Um cara vai se aliar ’”, disse Espinal, antes de contar exatamente como aquele cara acabou sendo o mesmo. “Eu bati sob uma placa de portão na rua Lansdowne e saltei todo o caminho. Pule alto na parte de trás do monstro verde. Eu só tive uma chance de pegá-lo. “

Leia a história completa aqui.

Boletim meteorológico de hoje – 15:55

Está esquentando na área de Boston com o passar da semana. A temperatura estará em torno de 65 graus no primeiro estádio, com quedas esperadas nos 50s depois.

