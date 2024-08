Depois de sair do Vietnã, Equinor encerra projetos eólicos offshore em Espanha e Portugal

A empresa norueguesa de energia Equinor decidiu cancelar todos os projetos eólicos offshore em Espanha e Portugal, poucos dias depois de a empresa os ter lançado. Fechado Com sede em seu escritório em Hanói e no Vietnã.

A decisão ocorre no momento em que a Equinor decide dominar seus gastos e priorizar o capital. Outra razão são os custos cada vez maiores associados ao setor eólico offshore, impulsionados pela inflação e pelos atrasos na cadeia de abastecimento.

Esses três países e a Equinar podem abandonar outros projetos. Paal Eitrheim, vice-presidente executivo de energias renováveis ​​da Equinor, disse à Reuters que a empresa está buscando oportunidades em estágio inicial em vários mercados ao redor do mundo.

Ele disse que as operações levarão mais tempo em alguns mercados ao redor do mundo à medida que os custos aumentarem e que há possibilidade de saídas de mais países.

A Equinor tem como meta 12-16 GW de capacidade instalada de energia renovável até 2030, acima dos 0,9 GW em 2023, apesar da saída de Espanha, Portugal e Vietname na mesma semana.

As coisas ainda avançam para a empresa norueguesa, com a construção do parque eólico offshore Dogger Bank A no Reino Unido e o projeto Empire Wind perto de Nova Iorque. Estão próximas das decisões finais de investimento em dois parques eólicos do Mar Báltico, na Polónia.

A Equinor não deixou completamente a Espanha e Portugal, mas o Vietname é uma história diferente. A mudança ocorre em meio à turbulência política no país, a uma luta pelo poder dentro do Partido Comunista do Vietnã e a uma revisão rotineira do portfólio de ativos renováveis ​​da Equinor, que levou a empresa a fechar um escritório internacional focado exclusivamente em energia eólica offshore.

O Vietname não tem projetos eólicos offshore, mas estabeleceu uma meta de 6 GW de energia eólica offshore instalada até 2030. Estas metas foram estabelecidas para reduzir a utilização de carvão e atingir emissões líquidas de carbono até meados do século.