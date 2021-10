Mykel Williams de cinco estrelas muda da USC para a UGA

Michael Williams

Georgia Bulldogs pegou uma peça-chave do quebra-cabeça de 2022 na manhã de quarta-feira. Linha defensiva cinco estrelas Michael Williams (Hardaway; Columbus, Georgia) Reverteu seu compromisso da University of Southern California com a University of Georgia. Williams deu aos Trojans seu compromisso verbal em 15 de junho, após visitar sua família, mas a tripulação da Geórgia continuou a acompanhá-lo. Essa decisão acabou levando o Bulldog. Ele fez duas visitas a Atenas nas últimas três semanas e, no final, foi ótimo para ele e sua família ver o Bulldog em pessoa.

Foi o sentimento que ele ganhou sobre a Geórgia com essas visitas e muitos outros fatores-chave que fizeram de Williams um dos 20 nomes na lista de compromissos da UGA.

“A relação que tenho com o treinador Dale McGee, Instrutor de fitness Bandeja de Scott Como está o treinador? Kirby Smart Williams disse a Dawgs247 sobre sua decisão de reverter seu compromisso. “A Geórgia tem sido consistente em seu recrutamento. Eles não se contiveram quando me comprometi com a USC no verão. Isso me mostrou o quanto eles me queriam na Universidade da Geórgia. Ninguém mudou na Geórgia. Não havia nenhum amor falso da parte deles. ”

Com 1,80 metros de altura e 5.265 libras, Williams é classificado como o 29º em todo o país e o 5º homem da linha defensiva de acordo com o composto 247Sports criado pela indústria. Ele também é o jogador número 3 no Estado de Pêssego.

Um homem enorme e versátil com uma estrutura rebatível e um dos mais altos verificados de qualquer avançado na classe de 2022. Detém 265 libras, que é quase o mesmo que 245 libras. Você pode ganhar até 280 libras ou mais apenas comendo na mesa de treinamento da faculdade, se desejar. O tipo de cara da linha defensiva que encontra maneiras de influenciar os jogos. Ele desce rapidamente e não perde muito – se é que o faz – dos degraus. A habilidade de se mover lateralmente permite que ele cruze o rosto dos bloqueadores e trabalhe para cima e para baixo na linha de combate corpo a corpo. Mais do que capaz de superar o atrito e entrar na quadra com seu poder de jogo acima da média, pelo menos no ensino médio. Ele não desiste de muitas peças e costuma parar fora do varejo. Aprenda alguns movimentos de deslizar, mas ele sempre pode expandir a lista. Os números dos testes de elite também indicam que ele pode encontrar mais suco quando for necessário. Foi produzido no segundo ano e novamente como estreante, com um total de 39 tackles para perda e 29 sacks nessas duas temporadas. Ele tem sido usado aqui e ali como um jogador autônomo, mas provavelmente se estabelecerá em três ou cinco técnicas na faculdade. Longe de ser um produto completo, ele tem a chance de evoluir para um tipo de jogador em todas as conferências no nível Power 5, que torna as coisas difíceis para os adversários do quarterback devido ao seu alcance. NFL de cabeça para baixo. – Andrew Ivins, 247 esportes

Williams planeja se inscrever na Geórgia em janeiro. Ele também diz que seu alistamento acabou.

“Terminei o processo de contratação, foi estressante, mas me sinto bem com a minha decisão”, disse ele. “É muito importante que a minha família possa vir me ver tão facilmente, é muito mais perto de casa e também gosto muito do que a Geórgia está a fazer na defesa”.

Um dos jogadores muito próximos de Williams e também falando diariamente, ele é um potencial companheiro de equipe em 2022 e um atacante defensivo quatro estrelas. Kristen Miller (Cedar Grove, Ellenwood, Ga.)

“Chris está vindo para a Geórgia, não posso mentir para você, não vou deixá-lo sair deste estado”, disse Williams.