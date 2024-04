Recapitulação da 22ª temporada – vote nos 8 melhores

Seguro: McKenna Faith Breinholt

Crédito da imagem: captura de tela do ABC

Ainda fora do mau tempo (e incapaz de conhecer Meghan Trainor pessoalmente), McKenna cantou “Cardigan” de Taylor Swift, uma música com a qual ela sente uma conexão infeliz. Mais uma vez, a doença de alguma forma fez a voz rouca da rainha soar melhor. Essa música estava no bolso de McKenna, e seu brilho era inegável do início ao fim. Se isso era o que ela poderia fazer com metade do seu poder, basta pensar no verdadeiro poder daquela voz. Estamos obcecados. Talvez mais do que imaginávamos.

Pontuação TVLINE: “a-“