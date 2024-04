Seu horóscopo para terça-feira, 23 de abril de 2024

Alerta lunar

Depois das 10h45, horário de Chicago, não há restrições para fazer compras ou tomar decisões importantes. A Lua Cheia em Escorpião atinge seu pico às 18h49.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Faça o seu melhor para evitar disputas sobre propriedade compartilhada ou responsabilidades compartilhadas. Pode ser necessário estabelecer limites com os outros para que eles saibam o que esperar de você e você saiba o que espera deles. Pratique a paciência hoje.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Hoje é a única lua cheia oposta ao seu signo durante todo o ano, o que criará tensão entre você e amigos e parceiros próximos. Lutas de poder com chefes e pais também são possíveis. Isso não é típico. Isto é difícil. Então, dê uma folga.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O estresse relacionado à sua saúde, planos de viagem, publicações, escola ou trabalho pode ser perturbador para você. Porém, a boa notícia é que algo pode chegar ao ponto de ser resolvido e, a partir de hoje, você terá uma ideia melhor do que fazer.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Seja paciente com amigos e também com pessoas em grupos e organizações. Da mesma forma, seja paciente com parceiros românticos e com seus filhos, porque a lua cheia de hoje criará desafios para você lidar com os outros. Tenha certeza de que amanhã as coisas serão muito menos problemáticas.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Este é um mau dia para pedir permissão ou aprovação aos pais, chefes, professores ou polícia. A resposta deles provavelmente será “falar com a mão”. Sabendo disso com antecedência, fique longe de figuras de autoridade. No entanto, no final da semana, eles podem estar receptivos. Tempo é tudo.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Este é um dia sujeito a acidentes para você, então preste atenção a tudo o que você diz e faz. Vá devagar e tenha cuidado. Claro, pense antes de agir ou falar, porque sentimentos de irritação ou impaciência podem fazer você dizer algo do qual poderá se arrepender mais tarde.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Algo relacionado ao fluxo de caixa, lucros ou propriedade compartilhada pode vir à tona hoje. Isso também pode lidar com impostos, dívidas ou heranças. Felizmente, depois da lua cheia, há uma boa chance de que esses problemas sejam resolvidos rapidamente. Dedos entrelaçados.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Hoje a lua está cheia em seu signo, por isso você terá sentimentos mais intensos sobre absolutamente tudo. Isto se aplica especialmente à forma como você lida com parceiros e amigos próximos. Não tire conclusões precipitadas porque é muito fácil ver as coisas em preto e branco. seja realista.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Seja paciente com os colegas de trabalho hoje. Da mesma forma, seja paciente consigo mesmo, principalmente se tiver algum problema de saúde, pois a lua cheia de hoje pode piorar tudo e fazer com que os problemas pareçam maiores do que realmente são. As coisas vão melhorar na quarta e quinta-feira.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Seja paciente com os amigos hoje. Da mesma forma, seja paciente ao lidar com membros de grupos porque a lua cheia de hoje criará tensão ao lidar com outras pessoas. O que você precisa saber é que esse estresse diminuirá significativamente em 48 horas. coragem!

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

A lua cheia de hoje pode criar estresse em sua vida, especialmente em casa, com familiares ou chefes, figuras de autoridade e em seu papel no mundo. Decida não dar muita importância às coisas. Livre-se da necessidade de estar certo. As coisas vão se acertar em alguns dias.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Faça um esforço extra para estar atento e atento a tudo hoje, porque a lua cheia de hoje pode fazer você reagir de forma exagerada ao falar com outras pessoas ou ao dirigir. Não leve as coisas muito a sério. Por um lado, esse estresse desaparecerá na lua cheia em 48 horas. Relaxar.

Se seu aniversário é hoje

O ator e lutador John Cena (1977) compartilha seu aniversário. Você é amigável e receptivo. No entanto, apenas alguns sabem quem você realmente é. Você é prático e interessado em inovação. Você gosta de ser informado. Este ano, você colherá os frutos do seu trabalho árduo anterior, alcançando poder, liderança, promoção, prêmio ou fama. Eu me saí bem!