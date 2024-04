Taylor Swift deu muito aos fãs. Finalmente é demais?

Aqueles que ousam criticar publicamente Swift estão bem conscientes do potencial de reação negativa. Murphy, escritor da Vanity Fair, Fiz uma piada sombria sobre isso. Pelo menos um usuário A revista Paste optou por não incluir assinatura Revisão dura Do álbum de Swift, Citando questões de segurança do escritor.

E em uma reviravolta incomum, até a própria Swift é amplamente vista como criticando seus defensores mais radicais em uma música específica do novo álbum, “But Daddy I Love Him”. Alguns grupos de fãs de Swift desaprovaram fortemente seu breve relacionamento com Matty Healy em 1975, e agora parece estar azedado. Com a quantidade de imóveis recordes que Hailey consumiu no último álbum.

Tempos estranhos e complicados na terra de Taylor.

“Podem ser alguns dias difíceis para a base de fãs”, disse Nathan Hubbard, co-apresentador do Ranger Podcast.Cada álbum“, escreveu ele nas redes sociais Tópico sobre “Poetas” na sexta-feira. “Eles ouvirão algumas críticas válidas às quais não estão acostumados (se os críticos ousarem) e, para muitos, terão que conciliar o fato de que este não é o seu favorito, ao mesmo tempo que o celebram e apoiam verdadeiramente.”