Ravens TE (tornozelo) provavelmente perderá a temporada

BALTIMORE – O tight end do Ravens, Mark Andrews, provavelmente perderá o restante da temporada depois de sofrer uma lesão no tornozelo na vitória de quinta-feira à noite por 34 a 20 sobre o Cincinnati Bengals, disse o técnico John Harbaugh após o jogo.

“Infelizmente, o lado negativo é que Mark Andrews tem uma lesão muito grave no tornozelo. Parece ser uma lesão de fim de temporada. Portanto, nossas orações estarão com Mark”, disse Harbaugh.

“Ninguém se preocupa mais com o time e em estar ao lado dos jogadores do que Mark Andrews, então será difícil para ele, mas estaremos ao seu lado o tempo todo.”

Uma ressonância magnética revelou que a estrela do Ravens sofreu uma fratura na fíbula e uma lesão no ligamento do tornozelo, disse uma pessoa familiarizada com a situação ao USA TODAY Sports. Eles falaram sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto. Acredita-se que a lesão manterá Andrews afastado pelo resto da temporada.

Andrews – o alvo favorito de Lamar Jackson – se machucou depois de receber um passe no ataque inicial dos Ravens. Ele ficou no chão por alguns minutos assustadores depois que o chutador do Bengals, Logan Wilson, caiu em sua perna enquanto o atacava na linha de 4 jardas.

Jogadores de ambos os times sinalizaram aos treinadores do Baltimore que se interessassem por ele imediatamente. Jackson tirou o capacete e jogou-o na grama. Andrews conseguiu sair cautelosamente do campo sem ajuda, enquanto os torcedores do Baltimore o aplaudiam de pé. Os Ravens disseram que o retorno de Andrews estava em dúvida, mas ele foi descartado logo depois.

A transmissão do Prime Video informou que Andrews usava muletas e não conseguia colocar peso na perna.

Desde que foi selecionado pelos Ravens na terceira rodada do Draft da NFL de 2018, Andrews foi selecionado para três Pro Bowls e liderou o time no recebimento de jardas em três temporadas. Ele ficou em segundo lugar no time em alvos (59) e recepções (43) no início da semana 11 e liderava o time em recepções com seis.

Jackson viu a perna de Andrews dobrar sob o peso do ataque de Wilson e percebeu que era uma jogada séria. Mas ele esperava que seu colega ignorasse isso como de costume. Então ele viu a expressão confusa e dolorida no rosto de Andrews.

“Eu pensei: ‘Droga, esse é meu filho’”, disse Jackson.

O quarterback descreveu seu relacionamento com Andrews usando algumas metáforas de sanduíche: Marido é como pão com manteiga, manteiga de amendoim e geleia. Existe uma conexão entre ele e Andrews que só vem depois de jogarmos juntos por muito tempo.

“Ele recebia um às vezes”, disse Jackson sobre Andrews.

Backup de Mark Andrews no tight end

Isaiah Likely está definido para substituir Andrews como o principal tight end. Escolha da quarta rodada de Coastal Carolina em 2022, ele provavelmente entrou na quinta-feira com nove recepções para 89 jardas na temporada. Antes de quinta-feira, ele participou de 27,2% das investidas ofensivas do time.

Para fins de bloqueio, o linebacker Patrick Ricard pode ser um trunfo no ataque rápido dos Ravens. Charlie Kolar é o terceiro tight end da lista.

“Não é apenas o próximo jogador na posição. São todos eles”, disse Harbaugh. “Para substituir um jogador como Mark Andrews, serão necessários todos.”

A perda de Andrews também será sentida além do resultado. Harbaugh disse que é um líder energético da equipe e que haverá uma lacuna em sua ausência.

“Ele é um homem fogoso e apaixonado”, disse o treinador.

O ataque de Logan Wilson foi desleixado?

Wilson, escolhido na terceira rodada de 2020, esteve envolvido em três jogadas diferentes nas quais um linebacker dos Ravens se machucou.

Mais tarde, no primeiro quarto, Jackson ficou mancando depois de ser arrastado por Wilson perto da linha lateral dos Ravens. Ele passou um tempo na tenda médica lateral, mas não perdeu nenhuma jogada. Então, no quarto, foi Wilson quem perseguiu Odell Beckham Jr. após a recepção de Beckham de 51 jardas; Beckham bateu forte no chão e perdeu o resto do jogo devido a uma lesão no ombro, lesão que não considerou muito grave.

Harbaugh classificou o tackle em Andrews como um tackle de “queda de quadril” – quando o quadril de um defensor cai sobre a perna de um jogador em uma posição comprometedora.

“É uma abordagem difícil. É necessário nesta situação?” Harbaugh disse. “(Jackson) na linha lateral – sempre há jogadas que o mandam para a liga.”

Para o linebacker dos Ravens, Patrick Queen, um tackle defensivo, a situação é mais sombria.

“Eu odeio que Mark se machuque. Ore por ele”, disse Quinn. “No final das contas, jogando futebol ou desarmando, não acho que desarmar com o quadril caído seja tão ruim assim.”

Os Bengals se recusaram a disponibilizar Wilson quando contatados por um repórter do USA TODAY.