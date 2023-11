Marlins adquire Vidal Brogan e Calvin Foucher do Rays

Os Marlins anunciaram a aquisição do Utility Player Vidal Brogan E o certo Calvin Faucher Dos raios. Miami está enviando um jogador da liga secundária Érica LaraHomem destro André Lindsay E um jogador que mais tarde seria nomeado para Tampa Bay. O Fish já tinha três vagas no elenco de 40 jogadores, então não foram necessárias mais movimentações.

Bruján é o maior nome do negócio. Embora o utilitário ainda não tenha tido muito sucesso na liga principal, ele já foi um dos principais candidatos. O nativo da República Dominicana foi um dos 10 melhores candidatos no poderoso sistema Rays do Baseball America todos os anos, de 2019 a 2022. Ele se classificou na segunda metade dos 100 maiores talentos da liga secundária da BA ao longo dessa corrida.

Elogiado por sua velocidade, habilidade com a bola e flexibilidade defensiva, Bruján se enquadra no perfil geral que Tampa Bay prioriza. Apesar da excelente produção nas ligas menores, ele nunca teve desempenhos consistentes no nível da MLB com os Rays. Brogan tem lutado, pois passou por períodos relativamente curtos no mais alto nível nas últimas três temporadas.

Em 272 aparições na MLB, o jogador de 25 anos é um rebatedor de 0,157/0,218/0,221 com três home runs. Ele foi muito melhor no Triple-A Durham, onde atingiu 0,273/0,357/0,450 em partes de três temporadas. Isso inclui uma barra de 0,272/0,362/0,477 com 10 home runs e 19 bases roubadas (embora ele tenha sido pego roubando 14 vezes) em 59 jogos pelos Bulls este ano.

Brogan esgotou seus anos de opção nas ligas menores, então ele terá que permanecer no elenco da MLB na próxima temporada. Um time de Tampa Bay com muitos talentos em campo provavelmente não teria sido capaz de se dar ao luxo de ter essa oportunidade, então eles serão capazes de garantir uma vaga no elenco de 40 jogadores no início da entressafra. Miami tem um pouco menos de profundidade no banco e não tem uma resposta clara no shortstop onde João Bertie Projetos para iniciantes. Embora seja improvável que Brogan consiga um emprego diário, ele pode jogar na posição central do campo ou em qualquer posição externa e tem experiência na terceira base.

Faucher, 28, foi designado para a missão na terça-feira. Ele agora é negociado pela segunda vez em sua carreira. O ex-recrutado dos Twins foi para os Rays no prazo de 2021 em Nelson Cruz/Joe Ryan Trocar. Ele estreou no Tampa Bay em 2022 e fez 39 jogos em grandes ligas (quatro como titular) nas últimas duas temporadas.

Os resultados não foram bons. Faucher tem um ERA de 6,32 em 47 entradas da MLB. Sua taxa de eliminação de 20,8% e porcentagem de caminhada de 10% são ligeiramente piores que a média. O produto UC Irvine foi lançado em meados da década de 1990 e tem cortador, varredor e bola curva em seu repertório de velocidade. Ele possui um ERA estelar de 2,75 em 72 entradas Triple-A ao longo de três anos, eliminando 29,4% dos rebatedores que enfrenta nesse nível.

Faucher ainda tem um ano de opção restante, então os Marlins podem transferi-lo entre Miami e Triple-A Jacksonville por mais uma temporada. É o segundo ano consecutivo que o Fish adquire um ex-apaziguador e prospecto de Tampa Bay. Em novembro passado, os dois lados se alinharam Xavier Eduardo/GT Charjoa um acordo. Isso foi coordenado pelo ex-gerente geral de Miami, Kim Ng. O presidente de operações de beisebol do primeiro ano em Miami, Peter Bendix, estava trabalhando na diretoria dos Rays para esse comércio. Um de seus primeiros negócios à frente dos Marlins é trazer dois jogadores que ele conhece de seus rivais estaduais.

Em troca, Tampa Bay contrata dois candidatos (e talvez um terceiro) que não estão nem perto de ocupar vagas de 40 jogadores no elenco – uma prática comum quando eles alternam o elenco em busca de futuros talentos. Lara é uma garota de 17 anos que recentemente saiu da República Dominicana. Jogador de beisebol americano Ben Badler Ele escreveu em maio que poderia permanecer no shortstop dependendo do preenchimento de seu quadro de 6’2 “. Ele é um batedor canhoto.

Lindsay foi escolhida na quinta rodada no verão passado no Tennessee. O arremessador de 6’3 “arremessou para um ERA de 2,90 em 71 1/3 entradas durante sua temporada júnior para os Voluntários. Ele eliminou quase um quarto dos oponentes com uma modesta taxa de caminhada de 6,4%. Ele completou 24 anos esta semana. BA escreveu em seu rascunho de relatório que ele está sentado em meados dos anos 90 com sua chumbada e tem um controle deslizante agudo dos anos 80 como seu tom secundário mais alto.

Daniel Alvarez Montes do El Extrabase Foi relatado pela primeira vez que os Marlins estavam adquirindo Bruján e Faucher.

Foto cortesia do USA Today Sports.