Milan Lucic, do Bruins, é preso após suposta disputa interna; Ele vai tirar férias

O Boston Bruins anunciou no sábado que o veterano ala Milan Lucic tirará uma “licença indefinida” do time depois de ter sido preso.

de acordo com Steve Conroy Subordinar Arauto de BostonLucic estava envolvido em um “suposto incidente doméstico” na sexta-feira, e os Bruins divulgaram o seguinte declaração Em relação ao seu status:

“O Boston Bruins soube do acidente envolvendo Milan Lucic na noite de sexta-feira. O Milan está tirando uma licença indefinida da equipe. A organização leva esses assuntos muito a sério e trabalhará com a família Lucic para fornecer todo o apoio e assistência que puderem. necessidade. Não teremos mais comentários neste momento.”

De acordo com WCVB Duque de CastiglioneFontes confirmaram que Lucic foi preso na manhã de sábado em Boston devido a um “incidente doméstico”.

Lucic assinou um contrato de um ano para retornar aos Bruins na última temporada, depois de passar oito temporadas com a equipe, de 2007 a 2015.

Originalmente escolhido na segunda rodada pelos Bruins em 2006, Lucic, de 35 anos, tornou-se um jogador importante em Boston por quase uma década.

Durante a temporada de vitórias da Stanley Cup dos Bruins em 2010-11, o atacante canadense estabeleceu recordes de carreira com 30 gols e 62 pontos.

Boston trocou Lucic com o Los Angeles Kings em 2015 e, depois de uma temporada em Los Angeles, ele jogou três temporadas com o Edmonton Oilers e quatro temporadas com o Calgary Flames.

Quando Lucic entrou na agência gratuita durante a entressafra, os Bruins assinaram com ele um contrato de um ano no valor de US$ 1 milhão, que incluía US$ 500.000 por mês em incentivos. Boné amigável.

Lucic disputou quatro partidas nesta temporada e marcou dois gols, mas está afastado dos gramados desde 21 de outubro devido a uma lesão. Lesão na parte inferior do corpo.

Boston colocou Lucic na lista de reserva de lesionados de longa duração, o que significa que ele precisa perder pelo menos 10 jogos e 24 dias.