Quem é Santa Brígida e por que ela se tornou uma inspiração 1.500 anos após sua morte?

Os devotos de Santa Brígida planejam celebrá-la no domingo com a devolução programada de relíquias ligadas à chamada padroeira da Irlanda. As celebrações acontecem mil anos depois de seus restos mortais terem sido removidos de Kildare, onde ela fundou um mosteiro de prestígio e inspirou uma série de lendas coloridas repletas de milagres.

A celebração em sua cidade natal, no sudoeste de Dublin, faz parte de Brigid 1500 – uma série de celebrações ao redor do mundo centradas no dia da festa da santa, em 1º de fevereiro, marcando o 1.500º aniversário de sua morte por volta do ano 524.

De certa forma, Brigid está a caminho do sucesso. As celebrações acontecem um ano depois que a Irlanda começou a homenageá-la Um feriado oficial anual – A primeira irlandesa a ser reconhecida com um.

Embora São Patrício seja há muito tempo o santo mais associado à Irlanda, Brigid ganhou um número crescente de seguidores no século XXI. Os devotos inspiram-se em Santa Brígida – e na antiga deusa pagã Brigid, cujo nome e atributos ela partilha – como um símbolo da espiritualidade feminina e do empoderamento. Isso vem no meio Decepção crescente Com a Igreja Católica patriarcal e historicamente dominante.

Quem foi Brígida?

Primeira pergunta: Qual Brigid?

Brigid é o nome de uma deusa proeminente adorada pelos antigos celtas pagãos e homônima da santa que viveu nos séculos V e VI.

A deusa Brigid estava associada a tudo, desde poesia, cura e metalurgia até natureza, fertilidade e fogo. Ela foi homenageada no dia sagrado de Imbolc, no meio do inverno, ainda comemorado no dia 1º de fevereiro, que também se tornou o Dia de Santa Brígida.

Diz-se que o pai de Santa Brígida era governador e sua mãe era escrava. Embora a história de vida de Brigid tenha sido embelezada com lendas, acredita-se que ela foi a abadessa de um assentamento monástico de homens e mulheres que se tornou um centro de artes e aprendizagem e deu à cidade o nome irlandês de 'Igreja do Carvalho'. “Uma lenda diz que quando o rei local concordou em dar-lhe terra suficiente para construir o seu mosteiro que pudesse caber sob o seu manto, ela milagrosamente espalhou-a pela zona rural circundante.

Santa Brígida viajou, pregou e curou. Eles são frequentemente representados com imagens de fogo e luz e estão associados à fertilidade, à nutrição dos seres vivos e à pacificação.

De acordo com outra lenda, Brigid deu a espada com joias de seu pai a um homem necessitado em troca de comida.

Que relíquia será trazida de volta para Kildare?

Acredita-se que Brigid tenha sido enterrada em sua igreja monástica em Kildare. Por volta do século IX, seus restos mortais foram transferidos para a cidade de Downpatrick, no norte, na esperança de evitar depredações por parte dos vikings e outros. Este santuário foi posteriormente destruído pelas forças inglesas durante a Reforma Protestante.

Várias igrejas do continente europeu afirmam possuir relíquias de Santa Brígida. Isto inclui um fragmento ósseo do crânio de Brigid, que a tradição diz ter sido trazido para uma igreja em Portugal por três cavaleiros irlandeses. Parte desta relíquia foi devolvida na década de 1930 às Irmãs Brigidinas em outras partes da Irlanda e guardada em um pequeno relicário de metal, em forma de carvalho, imagem associada a Brigid. Esta é a relíquia que será trazida de volta para Kildare.

O novo local de descanso destas relíquias será a igreja paroquial católica com o nome de Santa Brígida, que pretende exibi-las permanentemente.

O que são relíquias e por que os católicos as veneram?

A lei canônica católica diz que a Igreja “promove a veneração verdadeira e autêntica” dos santos por causa de seu exemplo piedoso. Isto pode incluir a veneração de relíquias, que podem incluir partes dos corpos dos santos, bem como as suas roupas e outros objetos a eles associados.

O Catecismo da Igreja Católica diz: “Deve-se fazer uma distinção clara entre veneração, adoração e adoração, que são devidas somente a Deus”.

O que é ST. Dia da Brígida?

O Dia de Santa Brígida e o Imbolc, um dia sagrado pagão associado à deusa Brígida e que anuncia a chegada da primavera, caem ambos em 1º de fevereiro, embora a Irlanda celebre o feriado na segunda-feira seguinte.

Por que Brigid está ganhando seguidores no século 21?

O momento de Brigid ocorreu como Muitos irlandeses estão desapontados Com o catolicismo romano tradicional e a sua liderança patriarcal no meio de uma cultura secular. Até mesmo muitos católicos devotos estão consternados com os escândalos, incluindo o encobrimento dos abusos sexuais.

Quer os devotos venerem Brigid principalmente como uma santa, uma deusa ou uma combinação de ambos, eles vêem Brigid como um símbolo da espiritualidade feminina, da gestão ambiental e da criatividade artística.

O Dia de Brigid é “um chamado para parar a guerra milenar e inútil entre o Cristianismo e o paganismo” e para ver “a sabedoria e a beleza em ambas as linhagens”, escreve Melanie Lynch, fundadora da História, que fez campanha em apoio ao novo feriado nacional. .

Como está ST. O Dia de Brigid é comemorado?

O acontecimento mais dramático é o regresso programado das relíquias ao local de nascimento de Brigid, com uma curta procissão até à Igreja Paroquial de Santa Brigid a partir de Solas Priddy – um centro espiritual cristão liderado pelas Irmãs Brighidine de Kildare com a missão de acolher “pessoas de todas as religiões e religiões”. Da incredulidade.” A procissão será liderada por três raparigas montadas em póneis e vestidas como cavaleiros irlandeses medievais que, diz uma tradição, acompanharam as relíquias até Portugal há séculos.

David Monje, presidente do conselho de turismo local de Kildare, disse: “O que me surpreende é que 1.500 anos depois, ainda é lembrado com amor em Kildare e na Irlanda”. Suas palavras, sabedoria e ações significam mais hoje do que nunca, quando pensamos em como tratamos nossa terra, como tratamos nosso meio ambiente, como tratamos nossos animais, como tratamos uns aos outros e como tratamos a nós mesmos. “

Muitos eventos são organizados pela Solas Pride, irlandesa para “Brigid's Light”, incluindo uma “Vigília pela Paz” ao meio-dia. Milhares de estudantes planejam marcar a pausa nas planícies próximas de Curragh fazendo uma formação humana da Grande Cruz de Santa Brígida, um quadrado com quatro braços simétricos.

Outras pessoas de todo o mundo estão a juntar-se à vigília – um minuto de silêncio ao meio-dia, hora local, disse a Irmã Brigidine Rita Minihan, uma das fundadoras da Solace Pride.

“Estamos a enviar uma mensagem de que nos opomos fortemente à guerra no nosso mundo e à proliferação de armas”, disse ela. “É um pouco assustador o que está acontecendo em nosso mundo. Ela está desesperada por paz e Brigid conquistou a reputação de pacificadora.

Outros locais de Kildare hospedam música, adoração ecumênica e outras atividades.

O grupo Herstory, que utiliza as artes e a educação para promover modelos femininos, está a planear eventos em toda a Irlanda durante o feriado e nos dias seguintes. Essas exibições incluem espetáculos de luzes dramáticos nos quais imagens artísticas de Brigid são projetadas em marcos históricos.

Em outras partes do mundo, grupos patrimoniais irlandeses planejam marcar o dia com concertos e eventos culturais. As igrejas planejam missas em homenagem ao santo, enquanto os wiccanianos e outros grupos pagãos planejam meditações e outras cerimônias em homenagem à deusa e em celebração ao Imbolc.

A cobertura religiosa da Associated Press recebe apoio através da AP cooperação Com The Conversation US, financiado pela Lilly Endowment Inc., a AP é a única responsável por este conteúdo.