Passageiros apoiam homem preso por abrir a porta do avião e subir na asa após um atraso de 4 horas: 'Ele salvou nossas vidas'

Um homem foi preso depois de sair desafiadoramente da saída de emergência de um avião e subir na asa após um atraso de quatro horas no aeroporto da Cidade do México, mas outros passageiros dizem que ele salvou suas vidas.

Um avião da AeroMexico com destino à Guatemala estava estacionado esperando para decolar no Aeroporto Internacional da Cidade do México na quinta-feira, quando o passageiro saiu do avião e voltou para a cabine “sem afetar o avião ou qualquer outra pessoa”, disseram autoridades do aeroporto.

Ele então se entregou à polícia, segundo o aeroporto.

No entanto, dezenas de passageiros assinaram uma declaração escrita alegando que a companhia aérea os fez esperar quatro horas sem ventilação ou água enquanto o voo atrasava.

Eles disseram que a raiva aparente do homem era “proteger a todos, com o apoio de todos”.

“O atraso e a falta de ar criaram condições que colocaram em risco a saúde dos passageiros. Ele salvou nossas vidas”, segundo fotos do comunicado postadas online.

As fotos mostraram que pelo menos 77 passageiros do avião assinaram uma declaração apoiando as ações do homem, escrita à mão em papel de caderno.

O relatório do incidente apresentado ao aeroporto confirma as reclamações dos passageiros.

Segundo o relatório, “aproximadamente às 11h37, uma companhia aérea mexicana relatou o início de turbulência devido a passageiros insatisfeitos a bordo do voo AM672”.

Ele acrescentou: “O voo estava programado para decolar às 8h45 da manhã de quinta-feira, mas devido a um alerta de manutenção no avião, o capitão foi forçado a retornar ao portão para realizar a manutenção necessária”.

“Os passageiros ficaram insatisfeitos e um deles abriu a porta de emergência e saiu para a suíte”, disse a reportagem.

“Este evento requer uma mudança de aeronave.”

Um vídeo aparentemente gravado a bordo do avião mostrou passageiros se abanando e pedindo água ao comissário.

Sites de rastreamento de voos confirmaram que o voo AM672 com destino à Cidade da Guatemala atrasou 4 horas e 56 minutos na quinta-feira.

Não está claro se o homem continua detido ou enfrenta alguma acusação.

