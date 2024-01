Um petroleiro queimou no Golfo de Aden após um ataque com mísseis Houthi

CNN

Um petroleiro pegou fogo no Golfo de Áden após um ataque com mísseis de militantes Houthi no Iêmen, no último incidente ligado ao grupo apoiado pelo Irã na principal rota marítima.

A empresa que opera o petroleiro britânico Marilyn Luanda disse sexta-feira que o navio “foi atingido por um míssil no Golfo de Aden, depois de atravessar o Mar Vermelho”, e que “está a ser colocado a bordo do navio equipamento de combate a incêndios para apagar o fogo”. que estourou e controlá-lo. Um tanque de carga do lado direito.

Militantes apoiados pelo Irã assumiram a responsabilidade pelo ataque, dizendo em A declaração Eles dispararam contra o petroleiro em resposta à “agressão americano-britânica contra o nosso país”. [Yemen]“E em apoio ao povo palestino.

O grupo de commodities Trafigura, que opera o navio e tem escritórios na Grã-Bretanha, disse que estava monitorando a situação e que navios militares na região estavam a caminho para “fornecer assistência”.

O governo britânico ainda não comentou o ataque.

O Comando Central dos EUA disse que o navio emitiu um pedido de socorro e relatou danos depois que militantes dispararam um míssil balístico antinavio de uma área controlada pelos Houthis no Iêmen.

O Comando Central disse que o destróier de mísseis guiados USS Carney e outros navios da coalizão responderam “e estão prestando assistência”.

Ela acrescentou que não há relatos de feridos no momento.

O Sistema de Gestão de Recursos de Informação de Incêndios (FIRMS) da NASA detectou na sexta-feira um incêndio ainda aceso no meio do Golfo de Aden, perto da última localização conhecida do Marlin Luanda.

Hoje cedo, o destróier americano USS Carney abateu um míssil balístico antinavio lançado pelos Houthis que tinha como alvo o navio de guerra dos EUA, de acordo com o Comando Central dos EUA. Não houve vítimas no ataque ao destróier USS Carney.

Os Estados Unidos e o Reino Unido estão realizando ataques contra ele Gols Houthi no Iêmen Depois que o governo Biden e seus aliados alertaram que o grupo arcaria com as consequências de seus ataques na rota marítima internacional.

Os Houthis disseram que não iriam parar os seus ataques até que a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza terminasse. O líder Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, disse num discurso que é “uma grande honra e bênção confrontar a América diretamente”.

Os ataques forçaram algumas das maiores companhias marítimas e petrolíferas do mundo a suspender o trânsito através de um dos portos do mundo. As rotas comerciais marítimas mais importantes. Em vez disso, os petroleiros estão a acrescentar milhares de quilómetros às rotas marítimas internacionais, navegando ao redor do continente africano em vez de passarem pelo Canal de Suez.

CNN Mencionado anteriormente Os responsáveis ​​dos serviços de informações dos EUA acreditam que o Irão está a calibrar cuidadosamente a sua resposta à guerra de Israel em Gaza, permitindo e até encorajando os seus grupos por procuração a impor custos aos interesses israelitas e americanos na região – ao mesmo tempo que se abstém de actividades que possam provocar um confronto directo com o próprio Irão. .

No Iêmen, um ano O conflito entre As forças Houthi e a coligação apoiada pela Arábia Saudita mergulharam a população numa crise humanitária devastadora, marcada pela fome, turbulência económica e pobreza extrema.

As forças Houthi invadiram a capital, Sanaa, em 2014, derrubando o governo internacionalmente reconhecido e apoiado pela Arábia Saudita, levando a uma guerra civil. O conflito escalou para uma guerra mais ampla em 2015, quando a coligação liderada pela Arábia Saudita interveio numa tentativa de derrotar os Houthis.

O conflito matou até 377 mil pessoas, informou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2021. Mais de metade destas morreram de causas indiretas ligadas ao conflito, como a falta de alimentos, água e cuidados de saúde.

