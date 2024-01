Quão perigosas são as lagartas de Portugal?

Se visitar Portugal, é um inseto do qual ouvirá falar muito A lagarta processionária Ou Lagarta rastreadora de pinheiro. Mas o que são essas criaturas e por que as pessoas se preocupam tanto com elas? Afinal, eles são uma lagarta, certo?

Quão perigosos são estes para os humanos?

Os pelos dessas lagartas contêm uma toxina irritante que pode causar reações alérgicas significativas em humanos e animais. O contato com esses pelos, muitas vezes transportados pelo ar, pode causar erupções cutâneas, irritação nos olhos e dificuldades respiratórias. Representa um risco particular para crianças, animais de estimação e áreas propensas a alergias.

Na maioria dos casos, os animais de estimação, especialmente cães e crianças, representam o maior risco. No entanto, os adultos também podem ser afetados, embora dependa do adulto em particular.

Em 2023, a estrela de Hollywood Jamie Dornan teve um encontro terrível com essas lagartas venenosas e teve que ir ao hospital. O incidente foi compartilhado por seu amigo Gordon Smart, que também precisou de atendimento médico.

Smart lembra de ter sido o primeiro do grupo a apresentar sintomas alarmantes, como formigamento no braço esquerdo e nas mãos. Preocupado, ele dirigiu discretamente até um centro médico, deixando seus três amigos para trás, temendo sofrer um ataque cardíaco.

No centro médico, Smart foi informado de que sua frequência cardíaca era de 210 batimentos por minuto. Para contextualizar, a British Heart Foundation afirma que uma frequência cardíaca normal em repouso está entre 60 e 100 batimentos por minuto. Após esse diagnóstico, ele foi imediatamente transportado para o hospital pela Uber.

Como mencionado, a gravidade dos humanos depende do indivíduo.

Quão perigosos são estes para animais de estimação?

Os cães, em particular, correm o risco de sofrer se entrarem inadvertidamente em contato com os pelos soltos por essas lagartas. Essa condição pode piorar rapidamente se o cão cheirar ou ingerir a lagarta. Os pelos finos podem causar sérios danos, levando à necrose da língua, esôfago e estômago.

Uma reação comum envolve desconforto imediato, o que leva à lambida incessante das patas. Os sintomas geralmente incluem salivação excessiva e produção de saliva, salivação excessiva e manchas brancas na língua.

Em casos extremos, os cães podem sofrer danos significativos na língua e perdê-la devido a esse contato. Os perigos estendem-se também aos gatos, pois a ingestão destas lagartas pode ser perigosa.

Se o seu animal de estimação encontrar lagartas rastejantes, é importante procurar ajuda veterinária sem demora. Cuidados veterinários imediatos e emergenciais são necessários nessas situações.

Quando eles estão na temporada?

Como a maioria das lagartas, essas criaturas se desenvolvem em diferentes estágios, a saber:

Ovo

lagarta

Pupa ou crisálida (casulo)

Inseto adulto (borboleta)

Essas lagartas passam por cinco estágios de desenvolvimento durante o estágio de lagarta. A partir do terceiro estágio, desenvolvem pelos urticantes que desencadeiam reações alérgicas, afetando a pele, os olhos e o aparelho respiratório.

Dependendo do clima do ano, entre outros fatores, geralmente é possível encontrar essas lagartas entre janeiro e abril. No entanto, alguns também os encontraram em dezembro.

Parecem ser mais comuns no Algarve e noutras partes do sul de Portugal, embora estes animais possam ser encontrados no extremo norte, em Paris. Podem ser encontrados noutras partes de Portugal onde as temperaturas estão a aumentar como resultado das alterações climáticas.

Como encontrá-los?

© Depositar fotos

Essas lagartas são fáceis de detectar quando estão no solo porque formam uma procissão ou linha.

Ao inspecionar pinheiros em busca de ninhos, direcione seu olhar para cima; Uma árvore pode produzir muitos ninhos. Em pequenos pinheiros, esses ninhos estão na altura dos olhos ou próximo a ela.

Lidando com eles

Para quem tem pinheiros na sua propriedade, o melhor é retirar estes ninhos e, em alguns casos, pode ser prudente retirar totalmente os pinheiros. Existem muitos serviços profissionais especializados na remoção e eliminação segura destes ninhos.

Alguns recomendam não manusear o cabelo sozinho, caso ele fique no ar. Para quem quer Comunidades Seguras Portugal Aqui estão algumas sugestões úteis.

Você deveria fazer:

Tente pegá-los conforme eles descem pelo tronco, batendo em um comprimento de 0,50m a 1m.

Plástico ou papel umedecido em ambas as faces com cola inodora à base de polisolbutadina;

Plástico ou papel umedecido em ambas as faces com cola inodora à base de polisolbutadina; No chão, reúna-os com a ajuda de um ancinho, vassoura de jardinagem ou outra coisa

instrumento;

instrumento; Queime ou amasse suavemente os fios para não causar projeção como reação defensiva;

Se o local do enterro puder ser identificado, geralmente será em uma área fria a moderadamente ensolarada.

Em climas subtropicais ou quentes perto das árvores originais, escave o solo para expor as pupas

Lagartas que já se formaram ou conseguiram se enterrar. Dependendo do solo

A profundidade de ajuste varia de 10 a 15 cm no máximo.

Ao se submeter a qualquer tratamento prescrito, você deve: