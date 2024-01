A família mudou-se da América para Portugal para que as crianças pudessem estar seguras na escola

?cone de cidade angular Um ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Cortesia de Tara Fisher-Munoz

Tara Fisher-Muñoz e a sua família mudaram-se dos EUA para Portugal em julho de 2020.

Ele disse que questões políticas e de segurança foram o ímpeto para ir para o exterior.

Os dois filhos adolescentes estão agora a adaptar-se à vida nas escolas portuguesas.

Este artigo é baseado em uma conversa com Tara Fisher-Munoz. Ele foi editado para maior extensão e clareza.

O meu marido e eu dissemos às crianças que vamos para Portugal em julho de 2020. Com a América presa entre a pandemia, a turbulência e a divisão, tivemos de pensar no que é mais importante na vida.

No começo eles ficaram um pouco surpresos. Eles só moraram em Austin e amavam nossa vizinhança e comunidade local. Depois de discutirmos os motivos da mudança, eles concordaram que mudar-se para Portugal seria uma grande experiência e oportunidade. Eles participaram porque estavam preocupados em ir para a escola no Texas – onde os exercícios de tiro ativo se tornaram a norma desde o jardim de infância.

A nossa filha frequenta uma escola pública de artes em Lisboa há três anos e o nosso filho frequenta uma escola pública há dois anos e eles adoram.

Em Portugal, os nossos filhos tiveram ótimos almoços e mesas

Quando nossos filhos estavam na escola em Austin, o horário escolar era das 7h45 às 16h todos os dias, seguido de esportes e atividades extracurriculares. O horário muda de ano para ano em Portugal, e os horários não são os mesmos diariamente. Isso é semelhante a um horário universitário típico, onde os horários variam de acordo com aulas diferentes a cada dia. Por exemplo, o horário da nossa filha é atualmente três vezes por semana das 8h30 às 17h45, uma vez por semana das 8h30 às 16h e uma vez por semana das 20h30 à 1h.

Eles sempre têm uma hora de intervalo para almoço e 10 minutos entre as aulas. Em geral, descobrimos que a merenda escolar em Portugal é melhor do que nos EUA. Somos uma família vegetariana e as escolas aqui servem almoço vegetariano todos os dias. Fiquei muito impressionado com o menu com muitas frutas e legumes frescos. Nossos filhos não comem merenda escolar na América porque não oferecem opções saudáveis ​​ou vegetarianas.

Curiosamente, as férias escolares e os feriados são iguais aos dos EUA. Eles têm duas a três semanas de folga em dezembro, uma pequena pausa para o Carnaval, duas semanas para as férias de primavera/Páscoa e três meses no verão. Costumamos passar esse tempo viajando e agora que moramos em Portugal viajar pela Europa é muito fácil.

Nossos filhos têm menos lição de casa

Outro aspecto positivo das escolas portuguesas é que os trabalhos de casa são mais leves do que nos EUA. Nosso filho geralmente faz cerca de uma hora de lição de casa por dia, e nossa filha não tem muita lição de casa, a menos que esteja se preparando para um projeto importante.

Acho que assim é melhor. Devido à cobiça, nossa filha estava cursando o ensino médio online nos EUA, mas a carga de trabalho era pesada. Ele estava tendo três aulas de AP e fazendo a escola e os deveres de casa das 6h à meia-noite, todos os dias, inclusive nos fins de semana. Não havia equilíbrio entre vida pessoal e profissional naquela época. Nossos filhos agora podem passar tempo com a família e amigos fora da escola e aproveitar o tempo aqui porque a pressão é menor.

Há coisas que sentimos falta na escola na América

Uma coisa que acho que os EUA fazem bem é oferecer atividades extracurriculares relacionadas à escola. Estamos sentindo falta desse aspecto da escola na América.

Ambas as crianças estavam fortemente envolvidas no programa de teatro musical em suas escolas em Austin, tocavam instrumentos e participavam de esportes escolares. As escolas que os nossos filhos frequentam atualmente em Portugal não têm muitas atividades extracurriculares. As escolas portuguesas concentram-se no ensino de disciplinas necessárias para a educação e o emprego futuros. Geralmente, as classes “seletivas” são apenas idiomas.

Outra preocupação notável é que os professores entram frequentemente em greve, o que pode causar alguns problemas devido à natureza de última hora dos cancelamentos. Geralmente descobrimos no portão da escola no dia em que somos mandados de volta.

Além disso, geralmente só descobrimos quando é o primeiro dia de aula um ou dois dias antes do início das aulas. Isso é um desafio para nós, pois gostamos de saber com antecedência o que esperar. Na América, nosso distrito escolar publica calendários escolares com três anos de antecedência.

Independentemente disso, não consideraríamos enviar os nossos filhos de volta à escola na América. O medo de tiroteios nas escolas impede isso. Felizmente, Portugal é um país muito seguro e pacífico. Somente se as coisas melhorarem é que os nossos filhos considerarão regressar à América.

