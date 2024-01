Desenvolvimento pioneiro no ecossistema Web3 português

Num desenvolvimento significativo para a comunidade Web3 de Portugal, a Waves3 anunciou uma parceria com o ICP.Hub Portugal, com sede em Lisboa, uma organização chave na comunidade Web3 portuguesa. A colaboração visa promover a colaboração e promover o desenvolvimento no ecossistema Porto Blockchain e Web3.

Aprimorando a adoção da computação na Internet

ICP.Hubs, sites dinâmicos focados na comunidade, são fundamentais para promover a adoção da computação na Internet. Estes centros, incluindo o Waves3 ICP.Hub Portugal, oferecem programas informativos e workshops interativos para promover a compreensão e familiaridade com esta tecnologia revolucionária. O seu objetivo é criar um local onde entusiastas, veteranos e recém-chegados possam reunir-se, partilhar ideias e trocar valores. O ICP.Hubs visa reunir diversos profissionais, incluindo empreendedores, desenvolvedores, capitalistas de risco e especialistas em comunidades regionais específicas.

De acordo com Tim Haldorsson, líder da Wave3: “A nossa parceria em Lisboa permite-nos apresentar à comunidade Web3 mais ampla os benefícios únicos da construção no ICP. Pretendemos estimular o interesse e o envolvimento na comunidade Web3 de Lisboa, explicando como as funcionalidades do ICP podem melhorar a sua projetos e ideias.”

Sediado em Lisboa: Porta de entrada para a comunidade portuguesa Web3

Com sede em Lisboa, posicionada como mais do que apenas uma comunidade, funciona como uma porta de entrada para a crescente comunidade portuguesa Web3. A organização atua como um conector, fornecendo orientação e suporte tanto para entusiastas experientes quanto para recém-chegados, garantindo uma jornada contínua e enriquecedora através do espaço Web3. Os membros incluem representantes da indústria como Guilherme Lima e John Karp da Polygon.

Oficinas e desafios educacionais

O foco central desta colaboração é criar uma plataforma envolvente e interativa para talentos emergentes na indústria blockchain. O ICP.Hub e a Based in Lisbon planeiam acolher conjuntamente uma série de eventos e workshops que visam apresentar aos participantes os fundamentos da Internet Computing (ICP) e da tecnologia Web3.

O primeiro evento será um workshop apresentando os fundamentos do ICP e preparando o terreno para um desafio que visa a construção de aplicações descentralizadas (dApps). A iniciativa visa transmitir conhecimento e ao mesmo tempo incentivar a ação, complementada com prêmios para incentivar e motivar a participação.

Cultivando talentos e construindo um ecossistema sustentável

Além de organizar eventos, a parceria se concentra na construção de um ecossistema sustentável. Os participantes bem-sucedidos no desafio terão a oportunidade de se integrarem à comunidade Web3 e ganharem exposição e acesso a novas oportunidades de desenvolvimento. O objetivo final não é apenas despertar o interesse, mas também fazer crescer uma comunidade de líderes empresariais e construtores que criam soluções em ICP.

Agenda Estratégica para o Desenvolvimento

A parceria traça uma agenda estratégica que inclui workshops e eventos educativos em fevereiro e março de 2024. O Student Builder Challenge será realizado de fevereiro a março de 2024 para incentivar o desenvolvimento no espaço Web3. A colaboração visa criar um ambiente onde as ideias possam evoluir para iniciativas Web3 bem-sucedidas.

Acelera o desenvolvimento do ecossistema Web3

Waves3 ICP.Hub Esta colaboração em Portugal e Lisboa representa o poder das iniciativas comunitárias no sector tecnológico. Ao combinar recursos, conhecimentos e redes, a parceria visa acelerar o desenvolvimento do ecossistema Web3, proporcionando um terreno fértil para a inovação e o empreendedorismo.

Apoio a desenvolvedores, empreendedores e investidores

Ele se concentra em capacitar desenvolvedores, criar caminhos para que os empreendedores prosperem e para que os investidores encontrem novas oportunidades. Ao fornecer orientação, recursos e uma rede de indivíduos com ideias semelhantes, o ICP.Hub e o site em Lisboa estabelecem uma plataforma que pode transformar iniciativas Web3 de sucesso.

Um marco importante para Web3

A parceria Waves3 ICP.Hub em Portugal e Lisboa representa um marco significativo no panorama Web3. Ao promover a colaboração, desenvolver talentos e criar um ecossistema de apoio, esta aliança está preparada para causar um impacto duradouro no espaço blockchain, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa.