Quando o Super Bowl 2024 começa e termina? Programação completa do jogo de domingo

Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, fala durante a noite de abertura do Super Bowl LVIII no Allegiant Stadium em Las Vegas, Nevada, em 5 de fevereiro de 2024. Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images



o Super Bowl de 2024 Quase aqui. Um dos Super Bowls mais esperados da história recente, o San Francisco 49ers enfrentará o Kansas City Chiefs no domingo. O campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, está tentando se tornar o primeiro time da NFL em 20 anos a vencer consecutivamente. poder Campeonatos, mas eles terão que passar por isso Christian McCaffrey E os Niners fazem isso.

Enquanto Kyle Shanahan e Andy Reid reforçam os cronogramas e manuais de seus times, este é o momento perfeito para os fãs se prepararem para o Super Bowl LVIII. Esteja você hospedando a final Festa do relógio do Super Bowl LVIII Em casa ou assistindo ao jogo no seu bar esportivo local preferido, você vai querer saber quando o grande jogo começa, quanto tempo vai durar e toda a logística do dia para não perder o ritmo, passar ou jogar – sem falar no bom andamento do jogo. poder Movimentos do show do intervalo.

Continue lendo para ver a programação completa do Super Bowl LVIII.

Quando é o Super Bowl de 2024?

Super Bowl XVIII Ele irá ao ar no domingo, 11 de fevereiro de 2024. Será transmitido ao vivo pela CBS e transmitido ao vivo pela CBS. Paramount +.

Se você ainda não é assinante do Paramount +, o serviço de streaming oferece um teste gratuito de sete dias. Isso significa que você pode assistir ao Super Bowl gratuitamente na Paramount+.

Que horas é o Super Bowl 2024?



A partida está programada para começar às 18h30 ET (15h30 PT) de domingo. Espere uma celebração no estilo da NFL antes do jogo começar, incluindo o hino nacional cantado por uma estrela da música country Reba McEntire. Sugerimos que você sintonize o show com pelo menos 15 a 20 minutos de antecedência para aproveitar esta apresentação, bem como a apresentação de Post Malone “América, a Bela” E a versão de Andra Day de “Lift Every Voice and Sing”.

Quanto tempo geralmente duram os jogos do Super Bowl?

o Transmissão média do Super Bowl Nos últimos 20 anos, o show durou cerca de três horas e meia, incluindo o show do intervalo.

A que horas provavelmente terminará o Super Bowl de 2024?

Os residentes da Costa Leste podem esperar um pouco de sono na manhã de segunda-feira, já que o Super Bowl de 2024 provavelmente terminará por volta das 22h, horário do leste dos EUA. O jogo pode ir para a prorrogação, mas apenas um Super Bowl foi para a prorrogação. Em 2017, o Atlanta Falcons quase derrotou o New England Patriots no Super Bowl LI. em vez de, Tom Brady liderou o running back dos Patriots Com uma desvantagem de 25 pontos, Matt Ryan derrotou os Falcons na prorrogação.

Quanto tempo duram os trimestres da NFL?

Os jogos de futebol americano da NFL são divididos em quatro períodos de 15 minutos Eles são chamados de trimestres. O primeiro e o segundo tempo da partida são separados por um intervalo entre os tempos.

Enquanto um quarto dura 15 minutos de jogo, um quarto dura muito mais do que em tempo real. Isso ocorre porque o relógio para entre as jogadas após passes perdidos. As equipes também podem pedir um tempo limite, há um intervalo no aviso de dois minutos e há pausas no jogo para intervalos comerciais que aumentam a duração real do tempo do quarto.

Quando é o show do intervalo do Super Bowl?

Usher, visto aqui se apresentando no palco durante uma gravação do Living Black 2023 Block Party da iHeartRadio em Inglewood, Califórnia, será o artista principal no show do intervalo do Super Bowl deste ano. Imagens de Kevin Winter/Getty



Você pode esperar ver Usher subir ao palco Programa do intervalo do Apple Music Super Bowl LVIII Cerca de noventa minutos a duas horas após o início da partida. Você precisará sintonizar até às 20h (horário do leste dos EUA) para ter certeza de não perder um único minuto dos ritmos de Usher.

Se você está se perguntando quanto tempo durará o show do intervalo de Usher, a primeira metade de um jogo normal da NFL dura 13 minutos, mas o intervalo do Super Bowl dura um pouco mais para acomodar a configuração e a desmontagem do palco do show. Espere que Usher esteja no palco por menos de 15 minutos.

Programação de domingo do Super Bowl

Todos os horários abaixo são do leste.

Cobertura pré-jogo do Super Bowl 2024: CBS Sports será o anfitrião Sete horas de cobertura pré-jogo Na CBS e Paramount + a partir das 11h30 de domingo.

11h30 horário do leste dos EUA: “NFL Slimetime”: Os apresentadores Nate Burleson e Young Dylan fazem uma prévia do jogo com destaques da NFL e entrevistas.

“NFL Slimetime”: Os apresentadores Nate Burleson e Young Dylan fazem uma prévia do jogo com destaques da NFL e entrevistas. 1 14h00 horário do leste dos EUA , “The Road to the Super Bowl”: o documento esportivo anual da NFL Films dá uma olhada na temporada 2023-2024 da NFL. O filme de uma hora mostra mais de 125 jogadores e treinadores da NFL nos momentos de microfone que antecedem o Super Bowl LVIII.

, “The Road to the Super Bowl”: o documento esportivo anual da NFL Films dá uma olhada na temporada 2023-2024 da NFL. O filme de uma hora mostra mais de 125 jogadores e treinadores da NFL nos momentos de microfone que antecedem o Super Bowl LVIII. 13h00 horário do leste dos EUA: “You Look Alive!”: A história de “The NFL Today” analisa 50 anos de cobertura de estúdio da NFL, incluindo entrevistas com os membros sobreviventes do elenco original Brent Musburger e Jane Kennedy, bem como personalidades atuais da TV.

“You Look Alive!”: A história de “The NFL Today” analisa 50 anos de cobertura de estúdio da NFL, incluindo entrevistas com os membros sobreviventes do elenco original Brent Musburger e Jane Kennedy, bem como personalidades atuais da TV. 14h00 horário do leste dos EUA: “The NFL Today”: Transmitido ao vivo do Bellagio Hotel e do Allegiant Stadium, os fãs receberão quatro horas de cobertura pré-jogo antes do início do jogo. O apresentador James Brown será acompanhado pelos analistas Phil Sims, Bill Cowher, Nate Burleson, Boomer Esiason e JJ Watt, bem como pelo insider da NFL Jonathan Jones. Ian Eagle, Charles Davis, Matt Ryan e Jason McCourty fornecerão comentários adicionais, junto com Kyle Brandt e muito mais.

Início e cronograma do Super Bowl 2024: A partir das 18h30, o San Francisco 49ers enfrenta o Kansas City Chiefs com apresentações musicais de Reba McEntire, Usher, Post Malone e muito mais.

18h10 horário do leste dos EUA (aproximadamente) : Espera-se que Post Malone cante “America the Beautiful”, seguida do hino nacional, que será cantado por Reba McEntire. A cantora Andra Day também apresentará “Lift Every Voice and Sing”. O ator Shaheem Sanchez assinará com Day. (Sanchez também fará uma versão ASL da apresentação de Usher no intervalo.)

: Espera-se que Post Malone cante “America the Beautiful”, seguida do hino nacional, que será cantado por Reba McEntire. A cantora Andra Day também apresentará “Lift Every Voice and Sing”. O ator Shaheem Sanchez assinará com Day. (Sanchez também fará uma versão ASL da apresentação de Usher no intervalo.) 18h30 horário do leste dos EUA: Começa o Super Bowl LVIII. Jim Nantz e Tony Romo estão programados para encerrar o jogo, com os repórteres Tracy Wolfson, Evan Washburn e Jay Feeley e o analista de regras Gene Steratore. Armando Quintero e Benny Ricardo ligam para a cobertura SAP em espanhol da rede.

Cobertura pós-Super Bowl de 2024: Quando o jogo termina, a ação continua com a cobertura pós-jogo da CBS, incluindo a entrega do Troféu Vince Lombardi aos vencedores.