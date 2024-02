A mania das ações se intensifica à medida que o S&P 500 fecha acima de 5.000: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Wall Street atingiu um marco histórico, com o S&P 500 ultrapassando a marca de 5.000 pontos em meio a uma nova recuperação nas grandes empresas de tecnologia e espera que o Federal Reserve consiga em breve reduzir as taxas de juros – aumentando as expectativas de lucros corporativos.

Encorajadas pelas apostas numa aterragem suave e pelo poder da inteligência artificial, as ações fecharam em máximo histórico, desafiando os pessimistas e os alertas sobre um mercado sobreaquecido.

“O S&P 500 é a melhor medida de confiança na força dos lucros empresariais americanos e na força da economia”, disse George Ball, presidente da Sanders Morris. “A tendência do S&P 500 reflete se a economia e os lucros estão a melhorar ou a deteriorar-se.”

Poucos dias antes da divulgação da manchete do IPC, os investidores deram um suspiro de alívio depois de um relatório do governo – que os mercados normalmente ignoram – ter confirmado o progresso da inflação no final de 2023.

Imediatamente após a divulgação dos dados, os títulos do Tesouro subiram – mas rapidamente reverteram o movimento. O rendimento de dois anos voltou aos níveis observados desde antes do “pivô” do Fed em dezembro. O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse estar “muito focado” em colocar a inflação de volta na meta, e sua contraparte de Dallas, Lori Logan, disse não ver urgência em cortar as taxas de juros.

Para David Donabedian, CIBC Private Wealth US, o atual cenário económico apoia a dinâmica de alta em Wall Street.

“O mercado deixou de acreditar que o Fed será o seu salvador e passou a decidir que não precisa de um salvador com a economia a apoiá-lo”, observou Donabedian.

Com o novo S&P 500 atingindo 5.000, a questão é: o que vem a seguir para o índice?

A métrica teve um desempenho positivo após atingir marcos importantes, de acordo com Adam Turnquist da LPL Financial. Ele observou que dos últimos nove, o índice registou um retorno médio de 10,4% em 12 meses – com 78% dos eventos a produzirem resultados positivos.

“Um fechamento acima deste nível monitorado de perto criará, sem dúvida, manchetes e alimentará o medo de perder o sentimento”, observou Turnquist. “Além de potencialmente aumentar o sentimento, números redondos como 5.000 muitas vezes fornecem uma área psicológica de apoio ou resistência para o mercado.”

No momento, esse é “apenas um grande número aproximado”, de acordo com Matt Maley, da Miller Tabak + Co.

“É claro que se o mercado se mover de forma significativa a partir deste nível, isso mudará as coisas”, observou ele. “Uma falha neste nível tornaria-o um novo nível de resistência importante. De qualquer forma, o mercado de ações teve uma boa recuperação este ano. Portanto, a menos que qualquer declínio se torne significativo, não significará muito para o quadro geral.”

“Embora alguns digam que é apenas mais um número no mar esmagador de números que absorvemos todos os dias, esse número é um pouco diferente”, disse Kenny Polcari, da SlateStone Wealth. “5.000 representa um novo milénio, por isso cria mais entusiasmo. Por isso espero que o entusiasmo dure um pouco mais.

É claro que outra razão por detrás da força do mercado accionista no início do ano são as perspectivas para os lucros das empresas.

Com a época de resultados a cerca de dois terços do fim, as empresas estão a superar solidamente as expectativas. Cerca de 80% das empresas do S&P 500 relataram resultados. Este ciclo de lucros surpreendeu positivamente, superando facilmente a média de 10 anos de 74%, de acordo com dados da Bloomberg Intelligence na manhã de sexta-feira.

Os analistas respondem aumentando as expectativas. Wall Street espera agora que os lucros do quarto trimestre cresçam 6,5% em relação ao ano anterior para os membros do S&P 500, em média – o que seria o melhor desde meados de 2022 – e acima da escassa previsão de 1,2% no início de janeiro, de acordo com o BI.

“A temporada de lucros do quarto trimestre foi mais forte do que o esperado, dando aos investidores a confiança de que uma economia saudável pode continuar a impulsionar os lucros das empresas”, disse Arthur Hogan da B. Riley Wealth.

Para Mark Hackett, da Nationwide, o forte impulso trouxe de volta ao mercado investidores institucionais e de retalho cépticos – o que está a ter um efeito cascata na ascensão – embora esteja cada vez mais a levantar questões sobre a sustentabilidade.

Na verdade, apesar de todo o optimismo, os avisos sobre um mercado alargado continuam a acumular-se – com o S&P 500 a ser negociado acima dos níveis técnicos de “sobrecompra”.

“Continuamos cautelosos”, disse Dan Wantrupski, da Janey Montgomery Scott. “Nesta frente, estamos observando uma amplitude cada vez menor, divergências persistentes de momentum, condições de sobrecompra em áreas dinâmicas e um sentimento que pode se aproximar de extremos de forma relativamente rápida.”

Com as ações dos EUA sendo agora negociadas a 21 vezes os lucros futuros, num contexto de aumento das taxas de juro e pouca procura de coberturas baratas devido aos baixos níveis de volatilidade, os touros e os ursos estão a debater-se sobre a sustentabilidade da recuperação, de acordo com Jose Torres da Interactive Brokers.

“Estaremos a entrar numa nova era de valorizações mais elevadas devido ao aumento da produtividade, ao aumento da participação do retalho e à transferência de dinheiro do Oriente para o Ocidente?” disse Torres. “Ou isto é uma mania borbulhante que terminará em lágrimas quando a especulação selvagem tomar conta dos mercados? No final, só o tempo dirá, mas a minha intuição mantém-me no campo dos ursos.”

A alta meteórica que levou as ações dos EUA a uma onda recorde está agora perto de desencadear vários sinais de venda, diz Michael Hartnett, do Bank of America Corp.

Hartnett escreveu em nota que o índice personalizado de alta e baixa do banco subiu para 6,8 na semana encerrada em 7 de fevereiro. Uma leitura acima de 8 indica que a tendência de alta foi longe demais, indicando um sinal contrário para venda, disse o estrategista.

“Uma situação de baixa em 2023 tem sido a melhor amiga dos mercados”, disse Hartnett. Mas depois de os investidores terem comprado o S&P 500 durante a recuperação de 24% do ano passado, essa exposição está a “passar de um vento favorável para um vento contrário”. “Em bolhas, os mercados demonstram pouco respeito pelo posicionamento” ou avaliação, alertou. “Eles apenas respeitam a política e as taxas de juros reais”, acrescentou.

Hackett, da Nationwide, disse que a força do mercado de ações, apesar das mudanças nas expectativas do Fed e do aumento das taxas de juros, é notável dadas as fortes reações ao Fed nos últimos anos.

“Um mercado menos emocional é um sinal positivo, embora os investidores devam combater a complacência que é uma reação natural a uma subida tão forte e constante”, acrescentou.

Para Brett Kenwell, da eToro, embora as ações possam estar um pouco superaquecidas neste momento, isso não significa que os mercados estejam prestes a sair dos trilhos.

“Embora isso possa eventualmente levar a alguma realização de lucros a curto prazo, este ainda é um mercado altista. Até vermos uma fraqueza material na economia, é difícil cair nas ações”, observou Kenwell.

As características mais proeminentes da empresa:

As ações da criptomoeda subiram à medida que o Bitcoin avançou acima de US$ 47.000.

O CEO do New York Community Bancorp e outros insiders compraram mais de 200.000 ações, que perderam cerca de metade do seu valor desde o anúncio chocante da semana passada de um corte de dividendos e maiores provisões para perdas com empréstimos.

A Cisco Systems decidiu cortar milhares de empregos, à medida que o maior fabricante de equipamentos de redes de computadores reestrutura seus negócios para se concentrar em áreas de alto crescimento, informou a Reuters.

nomeou Ariane Goren é CEO da empresa de viagens online, sucedendo a Peter Kern, que ocupa o cargo desde 2020. Separadamente, a Expedia relatou reservas totais de US$ 21,7 bilhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 22 bilhões.

deu As previsões de vendas para o ano inteiro ficaram aquém das estimativas dos analistas e relataram quedas nos volumes unitários da Quaker Foods and Beverage na América do Norte.

A perfuração exploratória da ExxonMobil na costa da Guiana ocorrerá “bem ao sul” da área disputada que a Venezuela reivindica como sua, de acordo com um alto executivo da empresa.

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

O S&P 500 subiu 0,6% às 16h, horário de Nova York

O Nasdaq 100 subiu 1%.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,1%

Índice MSCI World subiu 0,4%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0787

A libra esterlina subiu 0,1%, para US$ 1,2630.

Houve pouca mudança no iene japonês em 149,29 por dólar

Moedas digitais

Bitcoin subiu cinco por cento para US$ 47.581,03

Ethereum subiu 2,8% para US$ 2.492,76

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,18%.

O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu três pontos base, para 2,38%.

O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu quatro pontos base, para 4,09%.

Bens

O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,4%, para US$ 76,55 o barril

Ouro em transações à vista caiu 0,4%, para US$ 2.025,38 por onça

