A empresa Neuralink de Musk está transferindo a incorporação de Delaware para Nevada

A empresa de implantes eletrônicos do bilionário Elon Musk, Neuralink, mudou seu local de fundação de Delaware para Nevada, mostram registros estaduais.

A mudança ocorre cerca de uma semana depois de Musk anunciar que a Tesla realizaria uma votação dos acionistas para transferir seu estado de incorporação de Delaware para o Texas, depois que um juiz invalidou seu pacote de pagamento de US$ 56 bilhões.

“Nunca incorpore sua empresa em Delaware”, postou Musk no X, antigo Twitter, após a decisão.

fita proteção durar Isso muda % mudanças TSLA Empresa Tesla 193,57 +4,01 +2,12%

A Neuralink não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da FOX Business.

Tesla para o Texas? Elon Musk anuncia votação dos principais acionistas

semana passada, Juíza de Delaware, Kathleen McCormick Apoiou os investidores da Tesla que se opuseram ao seu pacote de remuneração baseado em ações de 2018, decidindo que o “quantia insondável” era injusto para os acionistas e foi negociado por gestores que pareciam estar em dívida com Musk.

Em resposta a esta decisão, Musk entrevistou os usuários do X, perguntando: “Deve a Tesla mudar seu estado de incorporação para o Texas, onde fica sua sede?” O resultado da pesquisa foi 87,1% “sim” e 12,9% “não”, depois de mais de 1,1 milhão de usuários terem votado.

“O voto público é inequivocamente a favor do Texas!” Musk anunciou em 1º de fevereiro. “A Tesla irá imediatamente realizar uma votação dos acionistas para transferir seu estado de incorporação para o Texas.”

No entanto, especialistas jurídicos disseram à Reuters que a mudança do status de incorporação da Tesla pode trazer obstáculos, como ações judiciais de investidores, especialmente se for vista como uma medida para garantir seu pacote salarial.

Os temores de demissões da Tesla aumentam à medida que a gigante dos EV avalia empregos considerados 'críticos'

Musk anunciou na semana passada que a Neuralink implantou com sucesso seu primeiro chip cerebral em um paciente humano, que estaria se recuperando bem.

Em setembro, a Neuralink anunciou que abriria recrutamento para um primeiro ensaio clínico em humanos de sua interface cérebro-computador sem fio (BCI).

No anúncio, a Neuralink disse que o estudo Robotic Implantable Brain-Computer Interface (PRIME) avaliará a segurança do implante (N1) e do robô cirúrgico (R1) da empresa, ao mesmo tempo que avaliará se o dispositivo pode ajudar pessoas com paralisia a controlar dispositivos externos com seus dispositivos. Ideias.

A SpaceX de Elon Musk está enfrentando uma investigação na Califórnia por assédio sexual e alegações de retaliação

No dia 28 de janeiro foi colocado o primeiro implante no corpo humano.

“O primeiro humano recebeu ontem um transplante @Neuralink e está se recuperando bem”, postou Musk em

Obtenha o FOX Business em qualquer lugar clicando aqui

O magnata da tecnologia também tuitou que a primeira versão do Neuralink se chama Telepatia, explicando que permite que as pessoas controlem seus telefones ou computadores e, por meio deles, quase qualquer dispositivo, apenas pensando.

“Os primeiros usuários serão aqueles que perderam a capacidade de usar os membros”, disse Musk. “Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um redator rápido ou um leiloeiro. Esse é o ponto.”

Greg Weiner da Fox Business e Reuters contribuiu para este relatório.